»Z novimi destinacijami smo občutno povečali raznolikost naše ponudbe,« je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal poslovodja graškega letališča Wolfgang Grimus.

Lansko število potnikov je preseglo njihova pričakovanja. »Turistični segment, torej zasebni potniki, je okreval zelo hitro in mnogo prej kot poslovni del. Na čarterskih linijah smo imeli skoraj 120.000 potnikov, kar je samo še 15 odstotkov pod stanjem, ki je bilo zabeleženo leta 2019, torej pred covidom-19,« je pojasnil.

Tovornega prometa je bilo za 14 odstotkov manj kot leto prej, kar Grims pripisuje dejstvu, da je bilo v letu 2021 veliko letov vezanih na prevoze materiala za soočanje s pandemijo. Skupno so lani dosegli 26,3 milijona evrov prometa, kar je 86 odstotkov več kot leto prej.

Grimus ocenjuje, da bodo v letu 2026 in 2027 spet dosegli milijonov potnikov, kot so jih imeli v letih 2018 in 2019. Letos so našteli že 134.000 potnikov, kar je 75 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Največja letošnja novost je, da graško letališče postaja eno od baz letalske družbe Eurowings. »Klasične destinacije, kot so Palma, Hurgada, Rodos in Kos, bodo na voljo večkrat na teden, dopolnjujejo pa jih neposredni leti na Karpatos in Krf,« je povedal predstavnik omenjene družbe Roland Hladin.

Kot je dejal, posvečajo pri odločanju o izbiri svojih baz pozornost predvsem zaledju, dodani ekonomski vrednosti in ponudbi letov posameznega letališča. »Zlasti ta mednarodni vidik letališča je zelo pomemben,« je dejal.

Po besedah Hladina računajo na graškem letališču na potnike ne le iz Avstrije, ampak v veliki meri tudi iz Slovenije in Madžarske.

Po ocenah Grimusa je med potniki na graškem letališču približno deset odstotkov Slovencev, z navezavo z Eurowingsom pa računajo, da se bo ta delež v prihodnjih letih povečal. Slovenci so zanje pomembni tudi kot delavci, saj delajo na letališču na različnih področjih.

Skupno je na letošnji poletni vozni red graškega letališča dodanih pet novih destinacij, med njimi celoletni linijski povezavi v Berlin in Hamburg. Tako je letališče zdaj povezano s skupno 32 drugimi letališči v Evropi in Egiptu, edino zmanjšanje števila letov je v München.

Po besedah Grimusa so v porastu tudi neletalske dejavnosti, vse večje je predvsem povpraševanje po uslugah letališkega kongresnega centra.

Graško letališče želi do leta 2030 postati ogljično nevtralno območje, zato nadaljujejo z vlaganji v tej smeri. Letos je v načrtu namestitev fotovoltaičnega sistema na strehi garažne hiše, preučujejo pa tudi možnosti postavljanja sončnih celic na talne površine. Postavili so že fotovoltaični sistem na strehi gasilskega doma in uvedli pristojbine za pristajanje, povezane s hrupom, do leta 2025 pa bodo med drugim izvedli prehod na statično zemeljsko oskrbo, je še povedal poslovodja letališča.