33-letna sicer izkušena jamarka se je v soboto zvečer ponesrečila v jami blizu Cerknice. Nanjo je padel kamen in razbil čelado, od takrat je v nezavesti. Pristojni so v ponedeljek pojasnili, da so jo rešili v najkrajšem možnem času, ključno pri tem je bilo usklajeno sodelovanje. Reševanje je bilo izjemno zahtevno, saj so morali z miniranjem širiti ožine, da so nezavestno jamarko z nosili lahko prenesli iz jame.

S helikopterjem so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, njeno življenje je ogroženo, njeno stanje pa je nepredvidljivo, so pojasnili v ponedeljek. Danes pa je po navedbah UKC njeno stanje nespremenjeno.

Minister se je danes pisno zahvalil upravi za zaščito in reševanje, civilni zaščiti in slovenski Jamarski reševalni službi, so sporočili z ministrstva. Po ministrovih besedah je Slovenija znova dokazala, »da smo družba dobrih ljudi, sposobnih velikih dejanj«. »Ponosen sem na solidarno, pogumno in nepopustljivo Slovenijo, ki smo jo spremljali v teh dneh,« je dodal.

Požrtvovalnost in odrekanja prostovoljk in prostovoljcev v tej in številnih drugih reševalnih akcijah po ministrovih navedbah razkrivajo visoko srčno kulturo naše skupnosti, ki je občutljiva na potrebe sočloveka in vedno pripravljena podpreti ljudi v stiski. Sodelovanje in medsebojna pomoč različnih ljudi iz različnih okolij in z različnimi znanji v boju za življenje ponesrečene jamarke potrjuje, da so plemenite vrednote, ki jih delimo državljanke in državljani, močnejše od vsega, kar nas ločuje, meni Bešič Loredan.