V primeru prve roparske tatvine za Bežigradom je neznanec popoldne vstopil v trgovino, vzel nekaj artiklov in odšel ven. Pri tem ga je opazil varnostnik, ki ga je pozval, naj predmete vrne, vendar je moški sedel v vozilo in ga poskušal povoziti. Varnostnik se je še pravočasno umaknil in ni poškodovan.

Storilec je visok okoli 185 centimetrov, močnejše postave, star med 35 do 40 let, ima temno brado in brke ter nosi dioptrijska očala. V času tatvine je imel kapo s ščitnikom črne barve, belo jakno, temen pulover in temne hlače, obut je bil v temne športne copate.

V drugem primeru roparske tatvine za Bežigradom je storilec prav tako vzel nekaj artiklov in odšel iz trgovine, ne da bi plačal. Varnostnik, ki je opazil njegovo početje, ga je pred vhodom poskušal zadržati, a se mu je tat fizično uprl in pobegnil. Neznanec je star med 30 in 40 let, visok okoli 190 centimetrov in ima črno, manjšo brado. Med dejanjem je nosil temno kapo s ščitnikom rumene barve in svetlim emblemom. Pri sebi je imel nahrbtnik srednje velikosti, obut je bil v sive športne copate, oblečen v kavbojke in jakno črne barve.

Do drzne tatvine na Drenovem Griču pa je prišlo v ponedeljek dopoldne. Takrat so do ene od hiš prišli neznanci z osebnim vozilom srebrne barve in belim kombijem. Eden od njih je lastnika hiše zamotil s pogovorom o izvedbi del na telekomunikacijskem omrežju ter ju oba zvabil za hišo. V vmesnem času pa so pajdaši pregledali hišo in iz nje ukradli gotovino in nakit. Eden od moških je močnejše postave, visok okoli 180 centimetrov in ima kratke temne lase. Oblečen je bil v temno jakno in sive hlače.

Policija svetuje previdnost

Policija občanom svetuje, naj imajo nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. V kolikor sami zapustijo prostor, pa ga naj vedno zaklenejo. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del in podobno, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb in na vozilo, s katerim so se osebe pripeljale.

Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestijo policijo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim zdi njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju sumljivo.