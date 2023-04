Sodniki opozarjajo, da njihov položaj ne more in ne sme biti odvisen od naklonjenosti in dobre volje vsakokratnih odločevalcev. Izpostavljajo, da je tudi aktualna vlada javno priznala, da je položaj sodnikov treba izboljšati, »predvsem pa poskrbeti za odpravo plačnih nesorazmerij, zaradi katerih plače zaostajajo tudi za več kot 20 odstotkov za drugimi plačami v javnem sektorju«.

Na sestanku zbrani sodniki so si »enotni v prepričanju, da nam v trenutni situaciji žal ne preostane drugega, kot da posežemo po dodatnih ukrepih v primeru, če vlada do konca meseca aprila 2023 ne bo sprejela konkretnih ukrepov za izboljšanje našega položaja". Katere ukrepe imajo v mislih, podrobneje niso navedli.

Dodali so še, da so enotni v podpori Slovenskemu sodniškemu društvu, pogajalski posvetovalni skupini, Sodnemu svetu in Vrhovnemu sodišču RS pri vseh dosedanjih prizadevanjih za ureditev položaja sodnikov.

Izjavo so sodniki sprejeli na sestanku, ki so se ga udeležili sodniki vseh sodnih okrožij in sodišč različnih stopenj, med njimi tudi predsednik vrhovnega sodišča, predsednik Sodnega sveta ter vodja pogajalske posvetovalne skupine in podpredsednik Slovenskega sodniškega društva, je sporočila sodnica Tanja Dolar Božič.