Policisti ob nesreči opozarjajo, da je v takšnih primerih treba ravnati skrajno previdno, še posebej če pride do poškodovanja medvedjega mladiča. Če to ni nujno, naj vozniki ne zapuščajo vozil, takoj naj obvestijo policijo.

Policisti bodo o današnjem dogodku zbrali vsa potrebna obvestila in obvestili pristojne službe za odvoz poginule živali, so še sporočili s PU Ljubljana.

Na Trentinskem ujeli medvedko, ki je ubila tekača

Na Trentinskem pa so ujeli medvedko, ki je ta mesec v gozdu ubila 26-letnega tekača. Kot so davi sporočile pristojne oblasti te italijanske zvezne dežele, so medvedko Jj4 ponoči ujeli gozdarji in jo namestili v ogrado z elektriko v centru za oskrbo živali Casteller v Trentinu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Medvedka Jj4 je v začetku meseca v tej italijanski deželi pokončala 26-letnega tekača. Gre za žival, ki je junija lani na območju gore Monte Peller že napadla očeta in sina. 17-letna medvedka je sicer potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.

Sodišče zavrnilo odstrel medvedke

Deželne oblasti so odobrile odstrel medvedke, a je deželno upravno sodišče v Trentu prejšnji teden ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali ter uveljavitev odloka o odstrelu začasno ustavilo do 11. maja. Nato bo potekalo zaslišanje pred sodiščem, ki bo odločilo o usodi medvedke.

Sodišče je prejšnji teden odredilo, da morajo medvedko, če jo bodo ujeli, zapreti, dokler pristojna okoljska agencija Ispra ne bo pridobila uradnega mnenja o potrebi po njenem odstrelu ali možnosti morebitne premestitve v druge dele Italije. Mnenje mora izdati v petih dneh po tem, ko jo ujamejo, odstrel pa bodo lahko izvedli samo, če bo dokazano, da je nevarna.

To je že drugič, da je sodišče zavrnilo odstrel medvedke. Razveljavilo je namreč že ustrezen odlok, ki so ga lokalne oblasti sprejele, potem ko je na gori Peller leta 2020 napadla očeta in sina.