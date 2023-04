Gre za razstavo v sodelovanju s Strokovnim izobraževalnim centrom Ljubljana, razstavljene kreacije so namreč delo dijakov drugih letnikov programa izdelovalec in ustvarjalec modnih oblačil.

Oblačila s sporočilom

Srajce so izdelane iz kakovostnega bombaža in različnih starih ali že uporabljenih kosov blaga ter zavrženih tekstilnih ostankov, ki nam pripovedujejo zgodbe bodisi iz preteklosti naših babic bodisi o zanimivi, že pozabljeni pozamenteriji ali pa o oblačilnih elementih, ki jih vzamemo z drugih starih oblačil, ker so nam tako zelo všeč.

Reciklirana moda je mnogo več kot krpanka majhnih koščkov blaga. Stari predelani materiali so trpežni, a hkrati nežni, predvsem pa uporabni daljše časovno obdobje. Izbira predelanih oblačil je premišljen način oblačenja in v svetu hitre mode odličen doprinos k modni evoluciji.

Odgovorno ravnanje s starimi tkaninami ima lahko pozitiven vpliv na obstoj človečnosti. Vzamemo že uporabljene tkanine in druge materiale ter iz njih ustvarimo neko oblačilo. Zmanjša se količina odpadkov, potrošnja vode, energije in surovin, kar posledično zmanjša onesnaževanje. To pa je tudi osnovna ideja, h kateri stremijo razstavljalci.