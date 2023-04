Tekma v Kanadi se je po rednem delu končala s 3:3, za kar je bil najbolj zaslužen izkušeni Slovenec. Kapetan kraljev je namreč v zadnji minuti rednega dela po podajah Arvidssona in Phillipa Danaulta z bekendom premagal domačega vratarja Stuarta Skinnerja in kraljem zagotovil podaljšek.

Domači hokejisti so sicer bolje začeli tekmo, saj so po zadetkih Leona Draisaitla in Evana Boucharda z igralcem več povedli z 2:0. Za kralje je dvakrat zadel Adrian Kempe, vratar Joonas Korpisalo je zaustavil 38 strelov. »Resda smo sredi zadnje tretjine zaostajali za dva gola, vendar smo imeli ves čas občutek, da smo blizu, da je zadetek na dosegu roke, potrebuješ samo preboj. Vztrajali smo in nocoj se nam je izšlo,« je po zmagi za LA Kings Insider dejal 35-letni Anže Kopitar.

Strelec dveh zadetkov Kempe je bil po tekmi poln hvale na račun kapetana. »Je eden najboljših vodij, ko je na ledu, prevzame odgovornost. Po prvi tretjini smo se pogovarjali, saj nismo bili zadovoljni s svojo igro, že v drugi pa je Kopi z nekaj izjemnimi akcijami popeljal ekipo v pravo smer. Dosegel je štiri točke, to o njem pove vse,« je dejal Kempe.

Trener Kraljev o Kopiju: Kaj naj rečem? Pričakovano.

Kopitar je bil najboljši igralec tekme, saj je poleg gola za podaljšek zbral še tri podaje za Los Angeles, ki mu je uspelo povsem zaustaviti kapetana naftarjev in najboljšega strelca lige Connorja McDavida. »V končnici ni lahkih tekem, zato poskušaš odščipniti tekmecu, kar lahko. Tako bo v celotnem dvoboju. Poskušamo zgraditi kakršno koli igro, izkoristiti zagon, danes nam je uspelo,« je dodal Kopitar.

Trener kraljev Todd McLellan je o najboljšem igralcu uvodne tekme Kopitarju, ki je zbral štiri točke, dejal, da je to od njega pričakoval, kapetan pa je upravičil ta pričakovanja. »Kaj naj rečem? Pričakovano. Bilo je pričakovano, on pa je to dostavil. S to besedno zvezo po mojem najbolje lahko opišemo Kopija skozi vseh njegovih 16 ali 17 sezon v ligi. In ima še veliko za pokazati,« je prepričan glavni trener.

Šele po dveh podaljških pa se je končala tekma v Teksasu, kjer so domači Dallas Stars v dvorani American Airlines Center z 2:3 klonili proti Minnesoti Wild.

Na vzhodu zmagala Boston in Carolina

Na vzhodu ni bilo tako razburljivo in tesno kot na zahodu. Boston Bruins so v domačem TD Gardnu s 3:1 premagali Florido Panthers in v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Brad Marchand je s svojim 50. golom v končnicah premagal gostujočega vratarja Alexa Lyona, po enkrat sta zadela še David Pastrnak in Jake DeBrusk. Vratar Linus Ullmark, kandidat za nagrado vezina, je zaustavil 31 strelov, Tyler Bertuzzi pa je za Boston dodal dve podaji.

Hokejisti Caroline Hurricanes pa so z 2:1 odpravili New York Islanders in prav tako v zmagah povedli z 1:0. Sebastian Aho in Stefan Noesen sta dosegla gola z igralcem več na ledu, vratar Antti Raanta pa je zbral 25 obramb.