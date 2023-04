Slovenija ima šest večnih županov, ki občine vodijo osmi mandat oziroma vse od njihove ustanovitve leta 1994. Med njimi so trije Franci. Franc Mužič v Brdih, Franc Čebulj v Cerkljah na Gorenjskem in Franc Šlihthuber v Gornjih Petrovcih. Imamo sedem županov, ki občine vodijo sedmi mandat, in kopico županov, ki so na čelu občin četrtič ali petič zapovrstjo. Med njimi je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je bržkone glavni trn v peti predlagateljev sprememb. Na zadnjih volitvah ni imel resnega protikandidata in je vnovič za zmago potreboval samo en krog županskih volitev, čeprav mu mestna opozicija večkrat očita samovoljo in čeprav sam redno zaposluje organe pregona. Še več takšnih tako rekoč večnih županov smo imeli donedavna, a so jim na zadnjih dvoje volitev volivci naposled zaprli vrata do županskih pisarn.

Več zaporednih županskih mandatov se je po mnenju Piratske stranke izkazalo kot problematično, ker se zakonodajna in izvršna oblast na lokalni ravni ne ločujeta, občinski sveti pa so podaljšek župana. »Cilj našega predloga je krepitev demokracije na lokalni ravni, ne pa njeno omejevanje. Podaljševanje mandatov v nedogled je namreč značilno le za avtokratske režime,« menijo v stranki, ki jo vodi Rolando Benjamin Vaz Ferreira. Za zgled so vzeli ureditev v Italiji, kjer so bili župani do pred kratkim lahko izvoljeni največ dvakrat zapored, ko pa so to omejitev za občine z manj kot 5000 prebivalci »sprostili« na tri mandate, se je volilna udeležba na volitvah zmanjšala. »Avtorji med možnimi razlogi za upad volilne udeležbe navajajo upad politične konkurence, saj dolgoletni župani odvračajo kvalitetne protikandidate, ki se že vnaprej zavedajo, da v volilni tekmi ne bodo imeli poštenega izhodišča, in vanjo niti ne vstopijo,« pojasnjujejo v Piratski stranki.

Eden redkih županov, ki je že ob izvolitvi v drugi mandat napovedal, da je to tudi njegov zadnji, je župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Prepričan je, da je občina preveč živa stvar, da bi lahko kateri koli župan na tem mestu obsedel za več kot osem let. Večina županov njegovega mnenja ne deli in omejevanju funkcije pričakovano nasprotuje. »Gre za preusmerjanje pozornosti z drugih težav, ki tarejo državo,« pravijo v Skupnosti občin Slovenije in poudarjajo, da bi morali ob morebitnem omejevanju mandatov slednje omejiti vsem, torej tudi občinskim svetnikom in poslancem. »V zelo dobro delujoči sistem lokalne samouprave, kar občine zanesljivo so, se poskušajo vnašati rešitve, ki lahko v osnovi zamajajo enega redkih dobro delujočih sistemov v državi,« svarijo in poudarjajo, da zlasti večji projekti v občinah potrebujejo vsaj dva mandata za njihovo uresničitev. »Analize celo kažejo, da so v redkih državah, kjer se omejuje mandate županov na največ dva ali tri zaporedne, iz tega razloga trajanje mandata povečali na pet, šest ali celo osem let,« poudarjajo v skupnosti.

