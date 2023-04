Slišali smo, da prijateljujete z najuspešnejšo slovensko igralko vseh časov Mimo Jaušovec, ki je po operaciji kolena ni bilo v Koper.

Res mi je žal, ker Mime ni bilo z nami, a se je za konferenco o enakosti spolov javila po videopovezavi. Nikoli ne bom pozabil njene zmage na Rolandu Garrosu. Je velika osebnost, za naš šport je navdušila številne mlade igralce. Mimi želim čimprejšnje okrevanje.

Ste prvič v Sloveniji?

Sem. Največ časa sem preživel na Obali, obiskal pa sem tudi Ljubljano. O Sloveniji sem slišal veliko. Imate Alpe, zato je razumljivo, da namenjate veliko pozornost zimskim športom. Vem, da ste zelo uspešni v alpskem smučanju. Med svojim obiskom sem se prepričal, da ste Slovenci izjemno prijazni in gostoljubni, zato sem resnično užival. V nepozabnem spominu mi bo ostala tudi uradna večerja v Vinakopru, kjer sem preizkusil nekaj odličnih vin ter se družil s teniškima reprezentancama Slovenije in Romunije.

Kaj je glavni razlog vašega obiska v Sloveniji?

Vsakokrat, ko so na sporedu dvoboji v pokalu Billie Jean King, si izberem eno državo in odpotujem na dvoboj. Glavni razlog mojega obiska v Sloveniji je, da je ženska reprezentanca izjemno uspešna in si je priborila možnost igranja v elitni skupini pokala Billie Jean King. To je izjemen rezultat celo za države, ki imajo precej daljšo teniško tradicijo. Res pa je tudi, da s Tenisom Slovenija v mednarodni organizaciji zelo dobro sodelujemo. Predvsem z direktorjem Gregorjem Krušičem.

Boste jeseni v Cancunu vnovič kandidirali za prvega moža ITF? Vaše uradne kandidature namreč nismo zasledili nikjer.

Lahko vam jo tudi uradno potrdim. Svoje kandidature uradno res še nisem oznanil, a vsakomur, ki me vpraša, odgovorim enako, kar mi navsezadnje omogoča statut ITF.

Slišati je, da nikomur ne prepuščate odločitev, da ste vedno vi tisti, ki ima glavno besedo. Drži?

Res krožijo takšne govorice? Tudi če držijo, vam odkrito priznam, da se zavzemam za demokratične standarde. Vselej se posvetujem s člani predsedstva, s katerimi smo v odličnih odnosih.

Kot nekdanji predsednik USTA dobro poznate organiziranost ameriškega tenisa. Kako bi ga primerjali z evropskim?

Dejstva, da sem se teniško izobrazil v ZDA, ne morem skriti. Nasprotno, na to sem ponosen, saj je tenis ena najbolj globalnih športnih panog, igra ga 90 milijonov ljudi, Mednarodna teniška organizacija pa ima 213 članic. S potovanjem po svetu in druženjem z ljudmi različnih narodnosti sem se naučil veliko novega. Svoje znanje izpopolnjujem in ga prenašam naprej. Moje poslanstvo je, da širim ideje, kot je denimo gradnja nacionalnega teniškega centra v Sloveniji. Na to temo smo se veliko pogovarjali z vplivnimi ljudmi, ki so pri vas na odločevalskih položajih. Super bi bilo, če bi imeli v Sloveniji svoj center, saj bi se tenis tako lahko hitreje razvijal. Teniški centri niso namenjeni le treniranju in razvijanju igralcev, ki imajo v takšnih centrih najboljše pogoje. Znanje si lahko izmenjujejo tudi trenerji, se med seboj družijo vsi, ki imajo radi tenis. Takšne stvari imajo lahko le pozitivne učinke.

Ena vaših najvidnejših potez je bila, da ste spremenili format tekmovanja v Davisovem pokalu. Pred meseci je odmevala novica, da se je iz pogodbe umaknil Rakuten. Kakšne posledice ta odločitev prinaša za svetovni tenis?

Letošnji jesenski format Davisovega pokala bo enak lanskemu. Se pravi, da bomo imeli štiri skupine, finalni del pa bo v Malagi. Zelo pomembno je, da naše članice niso negotove glede prihodnosti. Kot predsednik ITF lahko obljubim, da bomo temeljito proučili, kako nadgraditi tekmovanje ter ga vsako leto narediti še boljšega in atraktivnejšega.

V času vašega predsedovanja ITF ste finančno zelo pomagali nacionalnim teniškim organizacijam, saj prejemajo visoke zneske za organizacijo Davisovega pokala. Nad vašo odločitvijo pa niso navdušene nekatere najbolj razvite teniške države.

Naše osnovno vodilo tako v Davisovem pokalu kot pokalu Billie Jean King je, da državam omogočimo teniški razvoj ter širitev ekipnega duha, ki je v tako individualnem športu, kot je tenis, izjemno pomemben. Prepričan sem, da je obstoječi format tekmovanja odličen za razvoj tenisa v vaši državi, prav tako je večina držav zadovoljnih z Davisovim pokalom. Res je sicer, da bi si kakšna država želela drugačnega formata, a sem prepričan, da večini ustreza takšen, kakršen je.

Večna problematika v svetu tenisa je, da lahko od njega živi 150, maksimalno 180 najboljših teniških igralcev in igralk. Se vam zdi pri milijardah evrov, ki se obračajo v svetu tenisa, ta številka dovolj visoka?

Ambicija vsake športne panoge je, da omogoči profesionalnim teniškim igralcem dobro življenje. V zadnjih letih ste lahko opazili, da poraženci v prvem in drugem krogu turnirjev največje četverice prejemajo več denarnih sredstev tako med posamezniki kot dvojicami. Prav tako se trudimo, da na mednarodnih turnirjih dvigujemo nagradni sklad, od katerega imajo največ športniki. Naša želja je, da bi lahko od tenisa živelo 300, morda celo najboljših 400 igralcev in igralk, a takšne številke bomo lahko dosegli zgolj postopoma. Zelo pomembno je, da se razvijamo tudi na drugih področjih.

V Kopru ste sodelovali na konferenci o enakosti spolov. Tenis je ena od športnih panog, kjer je denarni sklad med spoloma izenačen po zaslužkih na največjih turnirjih, tudi gledanost ženskega tenisa je primerljiva z moško. Kje so največje rezerve?

Na konferenci ste se lahko prepričali, kako dejavni smo bili pod mojim vodenjem ITF na temo enakopravnosti spolov. Prepričan sem, da je to naše poslanstvo, saj je tenis med najprepoznavnejšimi in najglobalnejšimi športnimi panogami na svetu. Ponosni smo na vse, kar smo na tem področju dosegli, a se hkrati zavedamo, da nas čaka še veliko dela. Na vseh položajih si prizadevamo imeti več žensk, najsi bo na vodstvenih funkcijah, trenerskih ali navsezadnje v medijih. Skrivnost uspeha je v vsakem posamezniku. Vsi si moramo prizadevati, da k temu stremimo in uravnotežimo svetovno družbo.

Kako aktivni ste v Mednarodnem olimpijskem komiteju?

Ko sem postal del olimpijske in paraolimpijske druščine, so se mi uresničile največje želje. Znotraj te druščine predstavljam teniške vrednote, za kar si prizadevam z vso resnostjo in izkušnjami. Srečen in ponosen sem, da imam takšen privilegij.

Osebno zelo dobro poznate tri najboljše teniške igralce vseh časov Rogerja Federerja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića. Kdo je po vašem mnenju najboljši med njimi?

Imam veliko srečo, da sem imel priložnost dobro spoznati vse tri in z njimi ustvariti spoštljiv odnos. Poudaril bi, da omenjeni trije igralci še zdaleč niso edini, ki so name naredili močan vtis, saj življenjske vrednote niso zgolj turnirske zmage. V vsakem primeru bi ob bok omenjeni trojici postavil Roda Laverja, Billie Jean King in Steffi Graf. Vsi ti in mnogi drugi so bili navdih milijonom otrok po vsem svetu, da so v roke prijeli lopar in igrali tenis.