Real je z domačo zmago proti Londončanom naredil velik korak k polfinalu in naskoku na 15. naslov prvaka Evrope. Finale v Carigradu bo 10. junija, prav na dan, ko bo trener Carlo Ancelotti praznoval 64. rojstni dan. »Ne bi imel nič proti, da bi takrat igrali v finalu, a do tja je še dolga in težka pot,« opozarja Carlo Ancelotti, ki je bil doslej štirikrat najboljši v Evropi – po dvakrat z Milanom (2003, 2007) in Realom (2014, 2022). Aktualni evropski prvaki na krilih učinkovitega Francoza Karima Benzemaja, ki je z Realom od leta 2014 že petkrat stopil na nogometni Mont Blanc, na stadionu Stamford Bridge ne bodo le branili prednosti dveh golov. »To bi lahko bil samomor. Igrati moramo, kot da je bilo v Madridu 0:0, in znova iti na zmago. To je edini recept za napredovanje,« se zaveda 35-letni Karim Benzema, ki upa na že 11. Realovo napredovanje v polfinale v zadnjih 13 poskusih.

Benzema bo danes postal peti član ekskluzivnega kluba z najmanj 150 nastopi v ligi prvakov. Pred njim (doslej 19 tekem za Lyon in 130 za Real) so le Portugalec Ronaldo (183), Španec Iker Casillas (177), Argentinec Lionel Messi (163) in še en Španec Xavi Fernandez (151). Z 90 goli med evropsko elito je četrti na lestvici strelcev vseh časov, zaostaja pa zgolj za Ronaldom (140), Messijem (129) in Poljakom Robertom Lewandowskim (91).

Chelsea letos ne najde poti iz krize, čeprav je za igralske okrepitve v zadnjih dveh prestopnih rokih odštel več kot 600 milijonov evrov. Na ligaški generalki za Real je doma klonil proti Brightonu z 1:2 in je šele na 11. mestu s kar 35 točkami zaostanka za vodilnim Arsenalom. Edini plus v že 12. porazu na 31 tekmah v angleški ligi je vsaj podatek, da so modri po štirih zaporednih tekmah brez gola in kar 387 minutah neučinkovite igre le dosegli gol, a vseeno poskrbeli za najdaljši klubski niz brez zadetka v zadnjih 30 letih. »Čaka nas težak in neizprosen boj. A verjamem, da nam lahko uspe, saj sem že kot igralec Chelseaja doživel nekaj čudežnih preobratov in sanjskih večerov v Londonu,« meni trener Frank Lampard. Ta je igral za Chelsea tudi v času Ancelottijeve vladavine (od 2009 do 2011),trener Londončanov je bil že med letoma 2019 in 2021, v tej sezoni pa je tretji strateg kluba, potem ko sta nogo dobila Thomas Tuchel in Graham Potter.

Napoli, ki se bliža tretjemu naslovu prvaka Italije v zadnjih 36 letih (osem krogov pred koncem drugouvrščeni Lazio zaostaja za 14 točk), je v Milanu izgubil, čeprav je bil boljši v vseh elementih igre. Na povratni tekmi v Neaplju bo za gostitelje igral tudi povratnik po poškodbi, 24-letni Nigerijec Victor Osimhen, ki je po prihodu iz Lilla leta 2020 za 70 milijonov evrov v italijanski ligi dosegel že 45 golov na 75 tekmah. »Verjamem, da smo sposobni izničiti zaostanek iz Milana in se uvrstiti v polfinale,« pravi Napolijev trener Luciano Spalletti, Milanov strateg Stefano Pioli pa ocenjuje: »Če bi doma dosegli še en gol, bi bili zelo blizu polfinalu. Tako pa so možnosti še vedno 50:50.«