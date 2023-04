Delirij na eni strani, skrušenost na drugi. Finale druge lige ABA v Domžalah je ponudil vse, od nabito polne dvorane do športne drame, zasukov in kakovostne košarke. A na koncu se lahko veseli le eden. Tokrat je bila to Krka, ki je drugič po sezoni 2017/18 osvojila naslov prvaka v drugokakovostnem jadranskem tekmovanju in se znova ekspresno vrnila med regionalno elito. A kaj lahko bi bilo tudi drugače. En skok je Helios delil od uspeha, ko je ob koncu rednega dela trojko za zmago zgrešil Rok Stipčević, a je v napadu žogo pobral Mate Vucić, najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja, in jo vrnil do hrvaškega organizatorja igre. Nad njim so gostitelji nato storili prekršek, izkušeni 36-letnik pa je tri sekunde pred koncem hladnokrvno zadel oba prosta meta in izsilil podaljšek. V njem je imel Američan pri Heliosu Austin Luke ob zaostanku za točko polaganje za zmago, a mu je veselje preprečil Leon Stergar, ki je s konicami prstov poskrbel, da se je žoga odkotalila iz obroča.

Stipčević odnesel Okorna

Rajanje Krke po zadnjem zvoku sirene je bilo nepopisno. Trener Gašper Okorn je z igralci tekal sem ter tja po parketu, nekaj trenutkov kasneje pa tudi poplesaval ob glasbenih ritmih v dvorani. Čeprav so bili Novomeščani od začetka sezone favoriti za naslov prvaka v drugi ligi ABA, so pred zaključnim turnirjem izgubili visoka Jurija Macuro in Roberta Jurkovića, ki sta se poškodovala. A takšne okoliščine so Okornu pisane na kožo, saj zna krizne razmere obrniti sebi v prid, motivirati igralce in priti do uspeha. »Zmaga v drugi ligi ABA govori sama zase. Ujel se je z ekipo in jo sestavil po svojih željah. Je odličen psiholog, kar se je pokazalo v finalu, saj so igralci ostali zbrani v ključnih trenutkih,« je o Okornu povedal direktor Krke Jure Balažić, ki je bil ob igrišču ves čas na trnih. »To je takšno trpljenje, da vam težko opišem. Nisem si predstavljal, da bo tako. Kot igralec sem adrenalin med tekmo dajal iz sebe, zdaj pa se nimam kam dati. Spim precej manj kot takrat, ko sem še igral. Adrenalin me po tekmah drži budnega še dolgo v noč.«

Proslavljanje košarkarjev Krke se je s parketa hitro preselilo v slačilnico, kjer ni manjkalo balkanskih uspešnic. Gašper Okorn je pred njo sezul čevlje, saj je dobro vedel, kaj ga čaka. A najprej je hotel opraviti dolžnost do predstavnikov sedme sile. »Zadnjih nekaj sekund se sploh ne spomnim. Bi pa rad poudaril, da je Krka do dveh minut pred koncem rednega dela odigrala perfektno tekmo. Po živčnem začetku smo prevzeli kontrolo in na koncu ušli na devet točk prednosti, ki jih ne bi smeli zapraviti. A to sem nam proti Heliosu letos ponavlja,« je še uspel izustiti Okorn, nakar ga je okoli pasu zgrabil Rok Stipčević in ga odnesel v slačilnico, kjer je sledilo glasno vpitje in polivanje z vodo. Iz slačilnice je Okorn prišel povsem premočen, a vseeno nadaljeval misel. »Zasluženo smo prvaki druge lige ABA. Igralcem sem ob zboru avgusta povedal, da imamo vse možnosti za vrnitev v prvo ligo. Helios je bil v rednem delu sproščen, mi pa na vsaki tekmi pod pritiskom. Z njim smo se dobro nosili in tudi zaradi tega na zaključnem turnirju v petih dneh pokazali konstantnost. Sezona je odkljukana, zadnji mesec in pol bomo le še uživali.«

Krka ne sme ponoviti napak

Kljub veselju misli že uhajajo k naslednji sezoni. Okorn želi slovenskemu jedru dodati še dva mlada domača igralca, sočasno pa tudi kakšno kakovostno tujo okrepitev. »Krka me je pripeljala zato, da se vrne v prvo ligo ABA. Če se ne bi zdaj, bi poskušali proti Čačku, če ne, pa naslednjo sezono. Prestali smo hude stvari, a lahko rečem, da se je v ligo ABA prebila prava ekipa. Od zdaj naprej me zanima le to, da Krka ne ponovi napak, ki jih je delala v preteklosti. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bo tako. Najprej se bom odkrito pogovoril z direktorjem Balažićem, nato pa se bomo usedli skupaj s predsednikom Andražem Šuštaričem. Prepričan sem, da je Krka sposobna povečati proračun za prvo ekipo, ravno prav in dovolj za uspešno zgodbo v ligi ABA. Vrnili smo se, kamor spadamo. Tudi jaz, da ne bo pomote,« se je zasmejal Okorn in se vrnil v slačilnico k igralcem.

Njegove besede o sestanku direktorja Balažića niso presenetile. »Načrte za prihodnost v primeru uvrstitve v ligo ABA smo že naredili, a jih nismo hoteli obešati na veliki zvon. Računamo na ekipo mladcev, kot letos, in dober rezultat. Vsi si želimo igrati na najvišji ravni, a sezona v drugi ligi ABA za to ekipo ni bila slaba stvar. Poleg osvojene lovorike so nekateri mladi dobili minutažo, ki je v prvi ligi morda ne bi. Zdaj so naredili korak naprej in so pripravljeni.«

Heliosova misija nemogoče

Razočaranje pri Heliosu, pri katerem trener Dejan Jakara praktično ni mogel računati na Dennisa Tunstalla, je bilo nepopisno, saj v klubu tako nabite dvorane ne pomnijo. Vse je bilo pripravljeno na slavje, ki ga na koncu ni bilo, a so se domači navijači izkazali s športnim navijanjem in so na koncu nasprotniku celo zaploskali. Helios zdaj čakajo dodatne kvalifikacije na dve zmagi proti predzadnjemu iz prve lige ABA Borcu iz Čačka, kar bo zelo zahtevna naloga. »Krka je zmagala zasluženo, lovili smo jo celotno tekmo. S sezono moramo biti zadovoljni, saj smo naredili dva koraka naprej glede na lansko sezono. Borac? Ne bo jim ustrezala naša hitra pick-and-roll igra, bomo pa imeli ekstremne težave v skoku in obrambi pod obročem. Nekateri pravijo, da nas čaka misija nemogoče, a nimamo česa izgubiti in smo lahko zato še bolj nevarni,« upanja ne izgublja Dejan Jakara.

Druga liga ABA, finale: Helios – Krka 82:83 (17:14, 35:38, 49:53, 78:78, Buljević 20, Mahkovic 19, Bačvić 11; Stipčević 20, Špan 19, Škedelj 18, Vucić 14).