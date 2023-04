Na nadaljnje zniževanje inflacije kažejo podatki o gibanju cen vhodnih surovin v ameriškem gospodarstvu, ki so se marca znižale za 0,5 odstotka. Po letu 2009 so se cene vhodnih surovin znižale za pol odstotka, več le januarja 2015 in v prvih mesecih pandemije kovida. Cene vhodnih surovin, ki ne upoštevajo hrane in energentov, so se znižale za 0,1 odstotka. Pretekli petek so poslovne rezultate za prvo letošnje četrtletje objavile tri večje finančne institucije: JPMorgan Chase, Wells Fargo in Citigroup. Vse omenjene družbe so znatno presegle povprečje pričakovanj analitikov, med pomembnejšimi razlogi za odlične poslovne rezultate pa velja izpostaviti visoko obrestno maržo. Poudariti velja še, da so največje banke v ZDA po propadu družb Sillicon Valley Bank in Signature Bank marca zabeležile visoko rast depozitne baze, kar kaže na visoko stopnjo zaupanja ameriških depozitarjev v največje ameriške banke.

Po vsaj začasni umiritvi razmer v ameriškem bančnem sistemu in umiku novic o Credit Suisse z naslovnih strani se je tudi v Evropi nekoliko polegel strah pred morebitno bančno krizo oziroma recesijo. K nekoliko boljšemu sentimentu je pripomogla tudi objava o rasti industrijske proizvodnje februarja. Slednje je v luči še vedno rastoče inflacije v EU nekoliko slabše sprejel evropski obvezniški trg. Pretekli teden so se namreč zahtevane stopnje donosnosti nemških in francoskih 10-letnih državnih obveznic nekoliko povišale. Obvezniški trg tako še naprej pričakuje nadaljnje dvige referenčne obrestne mere ECB.

V soboto so nemške oblasti začele ugašati zadnje tri jedrske reaktorje v Nemčiji, s čimer zaključujejo proces ukinjanja jedrske energije, ki se je začel leta 2002. Zaradi še vedno premalo razvite tehnologije za izkoriščanje sončne in vetrne energije bo Nemčija tako še bolj odvisna od energije, pridobljene iz premoga in zemeljskega plina, kar bo dodatno zamajalo energetsko neodvisnost Nemčije.

Kazuo Ueda je 9. aprila letos zaprisegel kot novi guverner japonske centralne banke. Sodeč po njegovi prvi novinarski konferenci bo politika centralne banke vsaj na kratki rok ostala nespremenjena. Nadaljevanje ohlapne denarne politike in posledično šibak jen sta pomembna razloga za pozitivno donosnost japonskih delnic v preteklem tednu. K pozitivnemu razpoloženju na japonskem delniškem trgu je pripomogel tudi Warren Buffett, ki je dejal, da družba Berkshire Hathaway, ki jo vodi, povečuje izpostavljenost japonskim delnicam.