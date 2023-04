Neizprosen tempo sodobnega urbanega življenja

Film Prezaposlena (À plein temps, 2021), drugi celovečerec kanadsko-francoskega režiserja Erica Gravela, nas postavi v čevlje samohranilke Julie, matere dveh malčkov, ki živi v predmestju Pariza in se vsak dan vozi na delo v središče mesta, kjer dela v luksuznem hotelu kot vodja sobaric. Njen dan se že začne kot dirka. Zdrvi takoj po pisku budilke, ki se kot startna pištola sproži na začetku filma in Julie požene v prvo etapo tekme, v kateri mora pripraviti otroke za odhod v šolo in sebe za premik v službo. Že prvi takti filma v gledalcu dvignejo nivo adrenalina, potem pa se začne v Juliejin družinski mehurček iz radia usipati še kaos zunanjega sveta: vsesplošne stavke po mestu hromijo promet in javno življenje. Radijski glasovi, ki Julie naznanjajo nove ovire na poti proti cilju, se mešajo z radovednimi vprašanji njenih otročičev, ki se še ne zavedata, da njuna mama bije bitko z neusmiljenostjo vsakdana polno zaposlene samohranilke.