Festival Sonica: Onstran zahodne zvočne imaginacije

Sonica je raznožanrski festival novejših produkcij domačih in tujih avtorjev. Prednjačijo elektronska, elektroakustična, eksperimentalna glasba, na ogled bodo tudi performativni in vizualni projekti. Med 19. in 22. aprilom se bo festival odvil petnajstič, na različnih prizoriščih v prestolnici, napovedujejo štiri konceptualno zaokrožene večere.