Ko je sodnik Matej Jug odpiskal konec večnega slovenskega derbija med Olimpijo in Mariborom, na katerem so si Ljubljančani z zmago z 2:0 zagotovili naslov državnega prvaka, so se navijači zgrnili na zelenico in začeli proslavljati zmago skupaj z igralci in člani strokovnega štaba. Med igralci sta bila prva zvezdnika proslave vratar Matevž Vidovšek in kapetan Timi Max Elšnik. Navijači in igralci so skupaj prepevali, prižigali bakle in se vozili z avtomobilčkom, s katerim z igrišča odpeljejo poškodovanega igralca. Mnogi so odšli domov tudi s spominkom, najbolj iskani pa so bili dresi nogometašev Olimpije. Razrezali so mrežo na golu in si jo po koščkih razdelili med seboj. Ena skupina je celo podrla gol in s stadiona odkorakala z vratnico na ramenih.