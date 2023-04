Olimpija proti zakonom nogometne logike

Če sklepamo po tem, s kakšno popotnico je Olimpija lani poleti vstopila v sezono 2022/23, je tekmovanje v slovenski ligi v nasprotju z vsemi zakoni nogometne logike. Olimpija se veseli naslova državnega prvaka že pet krogov pred koncem, potem ko je bila pred devetimi meseci odpisana, saj je bila vzorčni primer kaosa v pisarnah in dolgov. Ko so nemški lastniki sredi priprav zamenjali priljubljenega trenerja Roberta Prosinečkega, so navijači s predstavitvene novinarske konference nagnali novega stratega Alberta Riero, ki pa je danes veliki junak. Kaos v klubu, v katerem so po odhodu Milana Mandarića iz omar padali okostnjaki, je bil tak, da se je ekipa s prvega evropskega gostovanja v Luksemburgu namesto z letalom zaradi varčevanja vrnila z avtobusom, potovanje pa je trajalo kar 16 ur. Zaradi finančne nediscipline je Nogometna zveza Slovenije klub kaznovala s plačilom 15.000 evrov in prepovedjo registracije igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih, dokler ne poravna dolgov. Evropska nogometna zveza je izrekla kazen 100.000 evrov in prepoved nastopa v evropskem tekmovanju v sezoni 2024/25, če bo klub še naprej zamujal s plačili.