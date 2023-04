Že tri članice Evropske unije so delno ali v celoti prepovedale uvoz ukrajinskega žita in drugih prehrambnih izdelkov iz Ukrajine. Za ta korak se je po Poljski in Madžarski včeraj odločila še Slovaška, Bolgarija prav tako razmišlja o uvedbi prepovedi uvoza, medtem ko je Češka sporočila, da se takšnim ukrepom ne bo pridružila. Vse države, ki so se odločile za prepoved, ki očitno ni skladna z evropsko trgovinsko politiko, kot razlog navajajo zaščito domačih proizvajalcev. Tako na Madžarskem kot Češkem opozarjajo, da je treba rešitev za nastalo situacijo najti na evropski ravni.

Do trgovinskega zaostrovanja na vzhodnem delu Evropske unije sicer prihaja v neugodnem času za Ukrajino. Iz Rusije so namreč v minulih dneh večkrat sporočili, da morebiti dogovora o izvozu žit čez Črno morje ne bodo podaljšali po 18. maju, ko se ta vnovič izteče. Odločitev vzhodnoevropskih držav ne predstavlja zgolj težav za Ukrajino, temveč tudi za cene na svetovnem trgu in posledično prehransko varnost v številnih državah, ki so odvisne od cenovno dostopnega ukrajinskega žita, ki ga pogosto dobivajo kot pomoč od mednarodnih nevladnih organizacij in Svetovnega programa za hrano.

Bruselj pripravlja novo pomoč

V nekaterih vzhodnoevropskih državah članicah se je več tednov nabiralo nelagodje zaradi brezcarinskega uvoza ukrajinskih žit. Takšen režim je bil sprejet predvsem zato, da bi tudi prek evropskega ozemlja Ukrajina lahko izvažala svoja žita na svetovni trg brez dodatnih stroškov. Toda sedaj se je zgodilo, da je del ukrajinskega žita (glavnina ga Ukrajina po sklenitvi dogovora z Rusijo in Turčijo sicer vnovič izvozi prek Črnega morja) ostal in bil prodan na tleh Evropske unije – v državah, ki mejijo na Ukrajino.

»Ni naloga evropske komisije preverjati, kaj je končni cilj žita,« so včeraj dejali v evropski komisiji in dodali, da bi morali ekonomski subjekti, ki upravljajo izvoz, poskrbeti za to, da žito pride na cilj. Ker je bilo ukrajinsko žito v EU prodajano po nižjih cenah kot domače žito, kmetje v prizadetih vzhodnoevropskih državah niso mogli po prej veljavnih cenah prodati celotnega pridelka in so bili tako ob del zaslužka. Najostreje se je ta spor zaostril na Poljskem, kjer so proti vladi in njeni glavni stranki Zakon in pravičnost (PiS) protestirali kmetje s podeželja, ki sicer veljajo za njene podpornike.

V evropski komisiji so za težave pri izvajanju prostotrgovinskega dogovora vedeli, in to ne zgolj zaradi pisma vzhodnoevropskih premierjev, v katerem so pozivali k ponovni uvedbi carin na ukrajinsko žito. Evropska komisija je Poljski, Bolgariji in Romuniji že prejšnji mesec zagotovila 56 milijonov evrov pomoči za blažitev težav kmetov. Sedaj pa v Bruslju pripravljajo še drugi sveženj pomoči za prizadete države.

Pogajanja za tranzit žita med Varšavo in Kijevom

Spor se je zaostril pred nedavnim obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Poljskem. Takrat naj bi Zelenski s premierjem Mateuszem Morawieckim našel načelno rešitev za nastalo težavo, dokončno bi jo morali doreči le še strokovnjaki obeh držav. Toda iz tega ni bilo nič. Minuli konec tedna, le nekaj mesecev pred volitvami na Poljskem, pa je kar predsednik stranke PiS Jaroslaw Kaczynski sporočil, da država uvaja prepoved uvoza žit in nekaterih drugih ukrajinskih prehrambnih izdelkov. Isti ukrep so nato napovedali še na Madžarskem, včeraj pa se jima je pridružila še Slovaška, ki je sicer še naprej dovoljevala tranzit ukrajinskih žit čez svoje ozemlje.

Po podatkih ukrajinskega ministra za kmetijstvo Mikole Solskega, ki je v Varšavi na pogovorih o ponovnem odprtju tranzitnih koridorjev za ukrajinsko žito, prek Poljske izvozijo deset odstotkov ukrajinskih kmetijskih proizvodov, čez madžarsko ozemlje pa šest odstotkov. Poljska želi z Ukrajino doseči dogovor, ki bi zadovoljil obe strani, saj v Varšavi poudarjajo, da namen ni nasploh prepovedati uvoz ukrajinskih žit, temveč zagotoviti, da bodo ta dosegla svoj dejanski cilj.

V evropski komisiji ta čas preverjajo, kakšne ukrepe so sprejele države članice. Vnovič so opozorili, da enostransko ukrepanje držav članic ni možno, saj je tudi v primeru brezcarinskega uvoza ukrajinskih žit šlo za trgovinsko politiko EU – sprejet je bil prostotrgovinski sporazum med EU in Ukrajino, ki je določal opustitev carin na žito do junija letos, evropska komisija pa se sedaj zavzema za podaljšanje takšnega brezcarinskega režima.