Nepreslišano: Svetlana Slapšak, antropologinja

Večina danes meni (skupaj z mano), da je treba javni medij (RTVS) prepustiti lastni usodi, torej tistim, ki ga sami ne uspevajo rešiti, njegovim zaposlenim. Tolpa prevarantov, ki je ugrabila medije in vanje vtaknila izmeček iz medijske kanalizacije, je rezultat prepoznavne Janševe taktike. Lahko bi rekli, da gre za njegov najuspešnejši politični podvig doslej, ki ga je izpeljal v relativno kratkem času. Podvig nosi vse značilnosti vodje samega: korupcijo, goljufije, manipulacije, slab okus, nizko stopnjo izobrazbe, nerazumevanje medijev, zlobo, vulgarnost. Res je danes RTVS – Janša sam, strankina medijska kanalizacija pa zdaj služi le kot pomožna črpalka. Povedano drugače, če bi se Janša umaknil iz javnih medijev, ne bi bilo dovolj prostora za korak nazaj: zunanjega financiranja kanalizacijske televizije ni več, kadrovska izčrpanost zaradi »pomoči« javnim medijem pa bo prispevala k hitri smrti teh medijev. Vse to v pričakovanju in upanju, da javni medij ne more in ne sme propasti …