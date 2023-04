Spoštovani gospod Kysselef, ki se je odzval na moj prispevek (Dnevnik, 11. 4.), je z vprašanjem, »kdo naj to (rabo domačih izrazov, op. S. K.) … vpelje in kako«, zadel bistvo zadeve. V prvi vrsti bi za to morali poskrbeti jezikovno ozaveščeni ter jezikovno dovolj izobraženi in besedno spretni privrženci konkretne športne panoge. Žal ti največkrat 'obožujejo' tuje izraze, ker se jim zdijo bolj imenitni in zbujajo večjo pozornost. Najbrž pa tudi jezikovna ozaveščenost ni na ustrezni ravni. Dokler bodo igralci in drugi privrženci tega športa v svojih javnih nastopih uporabljali tuje izraze, se bodo ti začeli 'prijemati', ker jih bodo pogosto širili še tretjerazredni športni novinarji. Glavni naslov za terminološka razčiščevanja na področju športa pa je veda, ki proučuje šport. Terminologija športa je namreč znanstvena disciplina športoslovja. Zato na fakulteti, ki proučuje šport, obstaja tudi terminološka komisija. Žal je bila ta vedno bolj jalova, zadnja leta pa se je sploh osredinila predvsem na izraza 'telovadba' in 'telesna kultura', zanemarila pa ofenzivo tujih izrazov, ki se čedalje bolj bohotijo v športnem besednjaku. Tudi na vprašanje, kako širiti in uveljavljati domače izraze, ni težko odgovoriti: s strokovnim izobraževanjem ter prek strokovnega glasila in drugih medijev. Žal je pristojna področna terminološka komisija jalova tudi na tem izseku javnega delovanja.

Gospod Kysselef si obeta rešitev poimenovalne zadrege od »nekega odbora slovenistov in strokovnjakov«, ali pa, da se »izbor najprimernejšega izraza prepusti javnosti«. Žal gospod ni zapisal, katere strokovnjake bi vključil v reševanje zadeve. V tem primeru so strokovnjaki predvsem hokejisti in pametna rešitev zadeve je predvsem v rokah intelektualnega jedra te druščine. To je tudi njen strokovni in moralni dolg do svojega maternega jezika. Slovenisti niso pristojni za oblikovanje področnih strokovnih izrazov. Pristojni (kompetentni) tvorci športnega strokovnega izrazja so športni strokovnjaki, slovenisti pa so pogosto pri tem koristni ali celo nujni. Tudi kateri javnosti bi gospod prepustil presojo o najprimernejšem strokovnem izrazu, iz navedka ni mogoče ugotoviti. Načelno nobena veda ali stroka ne prepuščata neki javnosti presoje o ustreznosti strokovnih izrazov, ker morajo ti biti strokovno, vsebinsko, logično, besedoslovno in sistemsko utemeljeni. Zato je področno strokovno izrazje zadeva konkretne stroke ali vede. Laična javnost o tem ne more odločati.

Gospod Kysselef med drugim zapiše, »da dodatno zmedo povzroča še t.i. inline hokej, to je hokej na rolerjih …«'. Vprašanje: zakaj pisec uporablja tuj izraz 'inline hokej', če pozna slovenski izraz 'hokej na rolerjih'? Tuj izraz 'inline' je pa sploh treba pojasniti. V slovenskih besedilih se v zvezi s hokejem pojavlja v treh različicah: 'inline hokej', 'in line hokej' in 'in-line hokej'. Spet terminološka neurejenost! V angleškem besedilu se igra, o kateri teče beseda, imenuje in-line roller skate hockey. Na Slovenskem se je uveljavil poenostavljen in ponesrečen izraz inline hokej, ki je v resnici neumnost. Po angleškem pravopisu besedo inline neoporečno zapišemo v dveh besedah (ang. 'in', pomeni slov. predlog 'v', samostalnik 'line' pa v prevodu največkrat pomeni črto, linijo, vrsto). Angleški dvobesedni izraz 'in line' navadno prevajamo z izrazi 'na vrsti' ali 'v vrsti'. Potemtakem ponesrečen izraz 'inline hokej' pomeni npr. hokej v vrsti, vrstni hokej ali kaj podobnega. Neumnost! V resnici se angleški izraz inline (včasih tudi in-line) nanaša na vrsto obuvala, ki ima kolesca (v vrsti) eno za drugim, in line, in line roller, Slovencelj pa si je izmislil športno igro z imenom 'inline hokej', kar je nesmisel. Po zgledu hokej na kotalkah bi smiselni izraz za to vrsto hokeja bil hokej na rolerjih, ki pa se, ne eden ne drugi, večinoma ne igrata v dvoranah, ker (po moji izkušnji) kolesca poškodujejo tla. In če se ne igrata v dvoranah, težko vnašata zmedo v izraz 'dvoranski hokej'.

Silvo Kristan, Podkoren