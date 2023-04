Še vedno poteka sojenje Marjanu Elemirju Rozmanu, češ da je poskušal ubiti (zdaj že nekdanjo) partnerico Andrejo L. in je bil nad njo tudi sicer nasilen. Pa da je poskušal vzeti življenje tudi njenemu nekdanjemu partnerju Sandiju Š. Rozman, ki je leta 1998 ubil mamo, jo nato z bagrom zakopal v jamo in se sorodnikom zlagal, da je odpotovala v tujino, vse zanika. Včeraj so s pomočjo izvedenskega mnenja preverjali njegov zagovor, da se je v incidentu s Sandijem zgolj branil pred napadom.

Sandija je 1. septembra predlani v stanovanju v ljubljanskem Zalogu, kjer sta živela z Andrejo, z nožem najprej poškodoval po trebuhu, trdi tožilstvo. Ko mu je Andreja nož izpulila iz rok, pa naj bi vzel drugega in ga porezal še po vratu. Vitalnih organov na srečo ni poškodoval.

Rozman je razložil, da mu je Andreja, s katero sta začela živeti po tistem, ko je prišel iz zapora zaradi tatvine avta in vloma, večkrat opisovala, kako nasilen je Sandi. Tudi z železno palico jo je pretepal in bil grob do njune hčerke, mu je govorila. Pod vplivom teh opisov je bil, ko je tistega septembrskega dne Sandi (ki ga prej še nikoli ni srečal) začel rovariti okoli njunega stanovanja in se nato vanj pretihotapil skozi okno. To ga je prestrašilo, vznemirilo. Po obtoženčevih besedah se je drl na Andrejo, da ima v hiši »jebača«, in jo nato udaril z boksarjem. Potem je z boksarjem še njemu prebil ustnico, poškodoval uho in oko. »Mahal je proti meni z vsem, kar mu je prišlo pod roke,« je opisoval. Zatrdil je, da ga je Sandi zbil na tla, zato ga ni mogel poškodovati, kot mu očitajo. Zagotovil je tudi, da sam ni nikogar zabodel in da za to tudi ni imel motiva. Sandijev motiv pa da je bilo ljubosumje.

Tudi Andreja je sprva trdila, da je Rozman ravnal v samoobrambi, kasneje pa si je premislila in ga opredelila kot napadalca. Sandi pa je opisal, kako mu je obtoženi najprej trebuh »preluknjal z nožem«, nakar so se vsi skupaj »grebli« za nož, da je nekam zletel. Potem pa je Rozman vzel drug nož in ga zabodel v vrat. Andreja je pričala, da ga je s švicarskim nožem, ki ga je vzel iz žepa.

Na rezilu tudi obtoženčeva kri

Sodnica Maja Povhe je včeraj prebrala izvedensko mnenje dr. Marka Juga. Tega so že zaslišali o Sandijevih poškodbah: dobil je površinsko in vbodno ravno na vratu, rano na zgornjem delu trebuha in več manjših na dlani. Ni bil v smrtni nevarnosti, bi pa bil, če bi prišlo do predrtja trebušne stene ali pa če bi bil nož usmerjen v notranjost vratu. Juga so nato prosili še za oceno Rozmanovih poškodb. Kot je ugotovil izvedenec, so ga tri dni po kaznivem dejanju pregledali v ljubljanskem kliničnem centru. V zdravniški dokumentaciji so zabeležili udarnino na glavi in očesu, na vratu in trebušni steni ter odrgnino na podlahti. Nobena poškodba ni bila huda. Povzročili so jih topi udarci, ne pa oster predmet, je pa možno, da je bil uporabljen tudi boksar, je zapisal Jug. Na Rozmanovih dlaneh ni bilo poškodb, ki bi nastale, če bi se branil oziroma z dlanmi držal za rezilo noža.

Gavrilo Hadžić iz nacionalnega forenzičnega laboratorija je na 13-centimetrskem rezilu noža, ki so ga zasegli na tleh pod preprogo, našel DNK-sledi vsaj treh oseb. Med drugim obtoženega in Andreje. Na ročaju pa poleg njunih še Sandijevo sled. Na rezilu noža je našel Rozmanovo kri, kar nekako ni v skladu z Jugovo oceno, da nobene od obtoženčevih poškodb ni povzročil nož. Hadžića bodo zaslišali prihodnjič.