Naše zdravnike pozivajo, naj bodo tudi oni taki junaki, kot so kolegi iz Niša. In še – v izjavi za javnost so zapisali, da prilagajo še »enega od številnih medijskih prispevkov o tem res izjemnem in edinstvenem dejanju, dejanju velikih ljudi«. Niso ga pripeli. So pozabili.

No, glavno je, da mi nismo pozabili, da je DeSUS kdaj obstajal, in da so nas spomnili, da še vedno obstaja, kajne. In še nagradno vprašanje. Kdo je dandanes predsednik DeSUS? Če boste to vedeli brez strica Googla, ste resen kandidat za kandidata za poslanca DeSUS na prihodnjih volitvah, ni kaj.