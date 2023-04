V soboto okoli 20. ure se je 54-letni kolesar peljal po klancu navzdol po gozdni cesti proti Bistrici ob Dravi. Zapeljal je v cestni jarek, padel in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. V nedeljo ob 20.30 je na pomurski avtocesti v bližini naselja Močna v občini Lenart osebno vozilo pred predorom Močna trčilo v betonski zid. Osemindvajsetletna voznica, ki se je v zid zaletela iz policiji neznanega razloga, je vozila proti Mariboru. Umrla je na kraju nesreče. Včeraj ob šestih zjutraj je močno počilo na štajerski avtocesti med priključkom Maribor in razcepom Dragučova v smeri proti Avstriji. Verižno so trčila tri tovorna vozila. Cesta je bila dolgo zaprta. Gasilci so morali s tehničnim posegom rešiti dva voznika in iz rezervoarjev vozil prečrpati okoli 250 litrov goriva. Eden od voznikov je umrl. S policije so sporočili, da je 46-letni voznik tovornega vozila, sicer slovenski državljan, za predorom Vodole trčil v pred cestno zaporo stoječe tovorno vozilo, ki ga je vozil državljan Bosne in Hercegovine. To vozilo je odbilo v drugo tovorno vozilo, ki ga je prav tako vozil državljan BiH. Šestinštiridesetletnik je bil v nesreči tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl.

V zadnjih dneh se je stanje prometne varnosti na območju policijske uprave Maribor izrazito poslabšalo. Od sobote do včeraj so namreč obravnavali tri prometne nesreče, v katerih so trije udeleženci umrli. »V vseh treh primerih še preiskujemo okoliščine prometnih nesreč,« so včeraj sporočili s PU Maribor. Na njihovem območju so letos skupno umrli že štirje udeleženci prometnih nesreč, lani v tem času dva. Dve smrtni žrtvi sta bili na avtocesti, ena na regionalni cesti in še ena na lokalni. Naj ob tem dodamo slovensko črno statistiko. Na naših cestah je letos življenje izgubilo že 19 ljudi, lani v enakem obdobju pa 16.

Hitrost ostaja največji problem

»Skupno smo mariborski policisti letos obravnavali šest odstotkov manj prometnih nesreč, pri čemer se je poleg omenjenih prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo podobno število prometnih nesreč s hujšimi telesnimi poškodbami in materialno škodo glede na primerjalno obdobje 2022, manj pa se je zgodilo prometnih nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s hujšimi posledicami ostajajo neprilagojena hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje in neupoštevanje prednosti.«

Zaradi poslabšanja prometne varnosti bodo na območju PU Maribor poostrili nadzor tako ob rednem delu kot v obliki poostrenih nadzorov cestnega prometa, so napovedali včeraj. Že tako po državi poteka poostren nadzor hitrosti, ki bo trajal vse do nedelje. V tem času bodo policijske postaje izvedle več poostrenih nadzorov cestnega prometa, obsežnejši, poimenovan maraton nadzora hitrosti, pa bo v petek.

»Vse udeležence cestnega prometa pozivamo k spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Pri tem še posebej apeliramo na voznike motornih vozil, da vozijo strpno in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti in v prometu ter svojim sposobnostim. Ob ugodnejšem in toplejšem vremenu pričakujemo bistveno večjo udeležbo voznikov enoslednih vozil, torej kolesarjev, voznikov motornih koles in mopedov. Zaradi tega je na eni strani pomembno, da so drugi udeleženci pozorni na tovrstne ranljive kategorije udeležencev cestnega prometa, in na drugi strani, da vozniki enoslednih vozil sami dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise,« na vse udeležence v prometu apelira Gabrijel Sternad s PU Maribor.