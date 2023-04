Doslej so dirke Amstel gold race, Valonska puščica in Liege Bastonge Liege dobili Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli, Danilo Di Luca, Davide Rebellin in Philippe Gilbert, zadnja dva sta na vseh zmagala v eni sezoni. Pogačar že ima zmago na Liege-Bastogne-Liege in od nedelje na Amstel gold race, zdaj pa želi biti najboljši tudi na dirki, ki tradicionalno poteka na sredi tedna in je najmanj prestižna od vseh treh.

Pogačar je na njej nastopil že štirikrat, a večjega uspeha še nima, najboljši je bil deveti. Realno je za slovenskega asa zmaga na Valonski puščici najtežje dosegljiva, saj je 194,3 kilometra dolga dirka zelo predvidljiva, odloča jo zadnji, 1,3 kilometra dolg strm vzpon vzpon na Mur De Huy, ki ga sicer kolesarji v zaključku prevozijo trikrat. Pogačar bo moral blesteti na zaključnem vzponu, ali vsaj napasti na prvih dveh, saj je trasa pred tem prelahka, da bi mu lahko uspel letos zanj značilen dolg samostojen pobeg.

»Bo težko, a z dobro dnevno formo sebe in ekipe, lahko zmagam,« je že v nedeljo po uspehu uspehu na Amstelovi zlati dirki dejal dvakratni zmagovalec Toura, ki bo za nasvet lahko vprašal tudi sotekmovalca Marca Hirschija, Švicar je to dirko dobil leta 2020. Vsekakor pa se je Pogačar iz prejšnjih nastopov tudi sam kaj naučil, da se mu ne bo zgodilo tako kot lani, ko je bil v dobrem položaju, a mu je v zadnjih metrih povsem zmanjkalo moči.

Sicer pa je to dirka zdaj že upokojenega Španca Alejandra Valverdeja. Na njej je zmagal petkrat, bil trikrat drugi in enkrat tretji. Še lani je zaostal le za Belgijcem Dylanom Teunsom, predlani pa je bil za Francozom Julianom Alaphilippom, trikratnim zmagovalcem, in Primožem Rogličem, ki je doslej od Slovencev edini stal na stopničkah, tretji.

Španci računajo, da se bo serija uspehov nadaljevala tudi letos. Stavijo na Mikela Lando in Enrica Masa, gorska specialista, tipa kolesarjev, ki imajo na tej dirki več možnosti kot specialisti za klasične enodnevne preizkušnje. Poleg Pogačarja in Špancev so med favoriti še Kanadčan Michael Woods, Kolumbijca Sergio Higuita in Esteban Chaves, Francoza Warren Berguil in David Gaudu, Avstralec Jai Hindley, Britanec Tom Pidcock, Irec Ben Healey, Belgijec Tiesj Benoot...

Od Slovencev je poleg Pogačarja na startni listi le še Matej Mohorič.