Poslanka Svobode Andreja Živic je v vprašanju ministru izpostavila, da problematike ureditve ustrezne pomoči tretje osebe otroku s posebnimi potrebami do 18. leta starosti zaenkrat ne ureja noben zakon. Osebna asistenca namreč po sedaj veljavni zakonodaji pripada le starim od 18 od 65 let.

V to skupino otrok spadajo tudi otroci in mladostniki z dolgotrajnimi ali redkimi boleznimi, ki potrebujejo pomoč pri življenjskih opravilih, izobraževanju itn. »Starši in zakoniti zastopniki teh otrok potrebujejo pomoč in strokovne usmeritve, saj je dokazano, da ti starši prej ali slej izgorijo od izčrpanosti, niti se ne morejo vključiti na trg dela in prav ti starši prej ali slej postanejo tudi breme države,« je dejala. Na tem področju naj bi se s 1. aprilom 2023 začel izvajati tudi pilotni projekt, je spomnila poslanka.

Mesec je izpostavil, da se tudi na ministrstvu za delo zavedajo teže tega problema. »Zavedamo se, da ti starši nimajo dopusta od skrbi za otroka, da je to psihično in fizično naporna stvar, zaradi katere marsikdo tudi izgori,« je dejal. Za otroka ponavadi skrbi mati, ki pa se zelo težko vrne na trg dela. Zatrdil je, da je to prednostna naloga za ministrstvo.

Omenjeni pilotni projekt, katerega cilj je bil razviti novo storitev za te otroke in njihove starše, je načrtoval direktorat za družino. Po pojasnilih ministra pa so ocenili, da milijon in pol načrtovanih sredstev ne bo pokrilo dejanskih potreb v družbi, da bi bil projekt prepočasen in da ne želijo čakati dve leti, da se to zakonsko uredi.

Zato bodo rešitev poiskali v okviru zakonsko že vzpostavljene storitve pomoči družini na domu, ki jo opredeljuje zakon o socialnem varstvu, namenjena pa je mladostnikom in otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, je dejal. Ta rešitev bo po zagotovilih ministra hitrejša, da jo spravijo v življenje pa bodo morali najprej določiti javno mrežo izvajalcev. Slednjo je treba poenotiti, da se bodo tisti izvajalci, ki izvajajo osebno asistenco, v določeni meri specializirali tudi za to storitev, je dejal minister.

»To je zdaj prednostna naloga, da poskušamo to tekom urejanja osebne asistence in pa dolgotrajne oskrbe sočasno urediti,« je dejal. Predvidoma v maju bodo okvirne rešitve predstavili koalicijskim poslancem, do 1. januarja 2024 pa bo določena tudi izvedba, je zagotovil.

So pa sicer s 1. aprilom izboljšali nadomestilo za izpadli dohodek za starše teh otrok, povečali so ga na 1,2-kratnik minimalne plače, za približno 175,70 evra. V večjem obsegu pa lahko nadomestilo prejemajo tudi starši otrok, ki so sicer nameščeni v institucionalnem varstvu, nekaj časa pa preživijo doma, in sicer v obsegu 20 do 30 ur tedensko, je še dejal minister.