Moški pred bolnišnico Izola z žepnim nožem zabodel varnostnika

Pred bolnišnico Izola je v nedeljo pozno popoldne moški z žepnim nožem zabodel varnostnika, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper. Policisti so ugotovili, da se je 61-letni moški, doma iz Izole, pred urgentnim blokom bolnišnice sprl in stepel z varnostnikom, ki ga je pred tem pospremil iz prostorov bolnišnice.