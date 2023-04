Število smrtnih žrtev med civilisti v spopadih je doseglo 97, več kot 940 ljudi pa je bilo ranjenih, je davi sporočil sindikat zdravnikov v Sudanu, pri čemer so opozorili, da ta številka ne vključuje vseh žrtev, saj številni ranjeni zaradi spopadov ne morejo priti v bolnišnice. Med ubitimi je tudi več deset borcev obeh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo ranjenih več kot 1100 ljudi.

Po ulicah Kartuma tudi danes ob nadaljevanju spopadov med vojsko in paravojaškimi enotami odmevajo glasni streli in oglušujoče eksplozije, poroča AFP. Po navedbah očividcev je bilo v zraku čutiti vonj po smodniku, iz več poškodovanih stavb pa se je valil gost črn dim. Tarči napadov sta bili tudi železniška infrastruktura in letališče v Kartumu. Po navedbah britanskega BBC se prebivalci sudanske prestolnice že soočajo s pomanjkanjem hrane in vode.

Sindikat zdravnikov je opozoril, da so bile v spopadih močno poškodovane številne bolnišnice v Kartumu in drugih mestih, nekatere pa so uničene. WHO je posvarila, da je v več od skupno devetih bolnišnic v Kartumu, ki sprejemajo ranjene civiliste, zmanjkalo krvi, opreme za transfuzijo, intravenske infuzije in drugih pomembnih zalog.

Paravojaške sile RSF trdijo, da so zasedle območja v glavnem mestu Kartum, vključno s predsedniško palačo, vojska pa naj bi ponovno prevzela nadzor nad letališčem v prestolnici in trdi, da ima opravka z »manjšimi skupinami upornikov«.

Spopadi potekajo tudi v več drugih sudanskih mestih, med drugim v pokrajini Darfur na zahodu države.

Poveljnik RSF, general Mohammed Hamdan Daglo, je mednarodno skupnost pozval k posredovanju. V sporočilu na družbenem omrežju Twitter, objavljenem davi, poziva k ukrepanju zaradi zločinov svojega nasprotnika, vodje vojske generala Abdela Fattaha al-Burhana. Trdi, da se njegove enote borijo proti radikalnim islamistom, poroča BBC.

Mednarodna skupnost poziva k dialogu

Iz sveta se medtem vrstijo pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in nadaljevanju dialoga. K ustavitvi nasilja so pozvale tudi ZDA in Velika Britanija. Velik del mednarodne skupnosti je pozval k obnovitvi pogovorov za ponovno vzpostavitev civilne vlade, Afriška unija pa je v državo poslala svojega najvišjega diplomata Mousso Fakija Mahamata. Posredovanje med sprtima frakcijama sta ponudila tudi Egipt in Južni Sudan.

Posebni predstavnik ZN Volker Perthes, ki je v Kartumu, je medtem izrazil razočaranje, ker nobena od strani ni upoštevala humanitarne prekinitve ognja za evakuacijo ranjencev.

Nasilje v Sudanu je izbruhnilo v soboto po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje močnim paravojaškim silam za hitro podporo (RSF).

Spopadi so izbruhnili po nesoglasjih med generaloma, ki vodita Sudan od vojaškega udara leta 2021, predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil ključni pogoj za končni dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu.