Bruselj pripravlja podporo članicam EU, ki se soočajo s težavami zaradi ukrajinskega žita

Evropska komisija pripravlja dodatne ukrepe podpore članicam, ki se soočajo s težavami zaradi brezcarinskega uvoza ukrajinskega žita in so zaradi tega uvedle začasno prepoved uvoza, so danes sporočili v Bruslju. Dodali so, da so v stikih s prizadetimi članicami in Ukrajino. Prepoved so uvedle Poljska, Madžarska in Slovaška.