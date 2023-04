Največje zagrebško letališče bo zaradi vzdrževalnih del od 2. do 31. maja med 23.00 in 6.25 zaprto tudi za humanitarne, državne in druge lete ter ne bo na voljo niti za prisilne pristanke, so sporočili z letališča.

Vsi letalski prevozniki so že spremenili red letenja za prihode in odhode po 23. uri. Ryanair je tako npr. odpovedal vrsto letov. V maju ne bo sredinih in nedeljskih letov v Bruselj, torkovih letov v Frankfurt, četrtkovih letov v Memmingen, ponedeljkovih letov na Krf, ponedeljkovih in torkovih letov v Dublin, petkovih, sobotnih in nedeljskih letov v Milano, ponedeljkovih letov na Malto, petkovih letov v Malmö in sobotnih letov v London, poroča hrvaški portal Croatian Aviation.

Mogoče je, da bo Ryanair odpovedal še nekatere druge lete ali spremenil uro vzleta oziroma pristanka. Za lete iz Sofije in Malage, kjer je pristanek predviden po 23. uri, morebitnih sprememb denimo še niso sporočili.

Potnike so o dosedanjih odpovedih letov že obvestili in jim omogočili spremembo rezervacije za naslednji razpoložljivi let ali povrnitev plačila.