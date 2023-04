Po Curkovih besedah je imela poškodovanka, ki je že ves čas od nesreče v nezavesti, po prihodu iz jame normalen pulz in pritisk.

Na površje so jo reševalci na nosilih prinesli štiri ure in pet minut po tem, ko so začeli zahtevno pot s kraja nesreče, ki se je pripetila na globini približno stotih metrov. Nato so jamarko z reševalnim vozilom prepeljali do Cerknice, kjer je že čakal helikopter Slovenske vojske in poletel v klinični center v Ljubljani.

»S tem smo zagotovili, da je v najhitrejšem možnem času prišla do zdravniške oskrbe ter da smo se izognili jutranjim prometnim konicam in nevarnosti novih nesreč,« je dejal Curk, ki je pohvalil delo reševalcev v izjemno zahtevnih razmerah.

Poškodovanko so iz jame potegnili okoli četrte ure zjutraj, je za STA sporočil vodja Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije Walter Zakrajšek. Več bo znano po izjavi za javnost, ki bo predvidoma danes okoli 12. ure v Cerknici.

Ponesrečena jamarka je bila v skupini šestih jamarjev Jamarskega društva društva Rakek, ki je raziskovala doslej še neznane dele novoodkrite Vranjedolske jame. V globini okrog sto metrov ji je na glavo padel večji kamen, ji razbil čelado in jo hudo poškodoval. Jamarka je bila sicer zelo izkušena z več kot desetletjem dolgo jamarsko dobo.

Po nesreči je eden izmed skupine jamarjev odhitel iz jame po pomoč, ostali pa so ostali pri njej in ji pomagali. Ves čas po nesreči je bila nezavestna, vendar po kasnejših ugotovitvah zdravnika odzivna na bolečinske dražljaje. Iz jame so jo prenesli po večurnem širjenju rovov, kar je bilo potrebno za prenos nosil.