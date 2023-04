V sredo so kamniški odbojkarji v odločilni tretji polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva z odlično igro premagali Merkur Maribor in se še desetič v zadnjih dvanajstih letih uvrstili v finale. Še desetič proti ACH Volleyju, ki je prejšnjih devet finalnih obračunov dobil, prav tako je bil boljši v vseh šestih letošnjih medsebojnih obračunih. Tudi v nedavnih finalih pokala Slovenije in srednjeevropske lige, toda prav na vseh šestih tekmah je bil izid negotov. Zato je bilo toliko večje presenečenje, da so ljubljanski odbojkarji do prve zmage v finalni seriji državnega prvenstva prišli brez pravega odpora kamniške ekipe, ki je v prvem nizu po vodstvu s 3:2 hitro zaostala za sedem točk (5:12), v drugem so Ljubljančani sredi niza že vodili s 15:8, v tretjem pa po delnem izidu 6:0 s 15:10.

»V tem trenutku se približujemo igri, ki smo jo igrali v ligi prvakov, in upam, da bomo v tem smislu tudi nadaljevali. Ker so Kamničani med samo igro menjavali različne postavitve, veliko so tudi rotirali igralce, se je bilo težko vsakih 10, 15 točk prilagoditi, vendar se nismo pustili zmesti in smo vedno odreagirali tako, kot je treba. Še vedno bo treba zmagati še na dveh tekmah in zagotovo nam v sredo v Kamniku ne bo lahko,« se Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev, po dobri igri svojih varovancev ni prepustil slasti zmage. »Do srede si bomo še enkrat pogledali tekmo, analizirali dobre in slabe strani, kajti še vedno sta dve, tri zadeve, ki jih bomo morali v svoji igri izboljšati. V prvi vrsti mislim na realizacijo protinapada, rezerve pa so še v bloku,« je še dodal Gačič, ki je Kamničane presenetil s Klemnom Šenom na mestu sprejemalca.

»Pričakovali smo, da bo ob Filipu Šestanu tekmo na sprejemu začel Matej Kök, vendar so s Šenom očitno želeli izboljšati svoj sprejem, kar je Ljubljančanom tudi uspelo, ob tem pa je bil še učinkovit na začetnem udarcu. Vendar ni treba biti poseben odbojkarski strokovnjak, da bi ugotovili, da smo na prvi tekmi igrali slabo. V tehničnem smislu bomo v teh nekaj dneh težko kaj spreminjali, morali pa se bomo taktično bolje pripraviti, predvsem pa v tekmo ne vstopiti s strahom. Tega strahu do zdaj ni bilo in lahko samo obljubim, da bomo v sredo prikazali boljšo igro,« v boljši odpor svojih varovancev verjame Jurij Žavbi, ki je na kamniški klopi pred dobrima dvema mesecema zamenjal Matijo Pleška.

Najbolj učinkovit igralec ACH Volleyja je bil Nikola Gjorgiev s 16 točkami, 12 jih je dosegel Filip Šestan, deset pa Klemen Šen, od tega tri z asom, v kamniški ekipi je dvomestno številko presegel le Luis Sosa Sierra z 12 točkami.