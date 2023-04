Zadnji krog v ligi ABA je prinesel veliko drame, kar se tiče zadnjega in predzadnjega mesta. Ko je MZT iz Skopja že bil v izgubljenem položaju, je na zadnjih treh tekmah nanizal tri zmage, zadnjo proti Ciboni v sumljivih okoliščinah, saj je ob polčasu izgubljal, nato pa tretjo četrtino dobil s kar 30:5. Makedonsko moštvo je po uspehu rajalo na parketu z domačimi navijači, razmišljajoč, da Borac v gosteh ne more ugnati Budućnosti. A zgodilo se je ravno to, marsikdo pa se ob tem sprašuje, zakaj za vraga se tako pomembni tekmi, ki odločata o izpadu iz lige ABA, ne igrata ob istem času. MZT se znova seli v 2. ligo ABA, predzadnji Borac pa čakajo dodatne kvalifikacije. Za Cedevito Olimpijo obračun z Mego ni imel bistvenega pomena, saj je že nekaj časa jasno, da je četrta, da jo v četrtfinalu čaka FMP in da ima prednost domačega parketa. Kljub temu so kapetan Edo Murić in soigralci pokazali pravi odnos in tekmo dobili s 15 točkami naskoka.

»Veseli me predvsem medsebojno razumevanje, da toleriramo eden drugega in postajamo ekipa. Reakcija po tekmi z Mornarjem je bila odlična. Po dolgem času smo igrali košarko v obe smeri, torej tako v napadu kot v obrambi. Imeli smo sicer padec proti koncu polčasa, ko smo izgubili disciplino v napadu in Megi dovolili lahke koše, a smo se med polčasom pogovorili in nato nadaljevali v pravi smeri. Ne spomnim se, kdaj smo nazadnje prejeli vsega 70 točk. Res pa je, da smo Megi dovolili kar 15 skokov v napadu. Tukaj imamo težave, se jih zavedamo in moramo to popraviti. Mega je znana po dobrem skoku in hitri igri, a smo to dobro izničili z disciplino v napadu,« je ocenil Miro Alilović, ki je dobro razrešil situacijo s tekme proti Studentskem centru pred slabima dvema tednoma. Tedaj ga je živčni Matic Rebec po tem, ko je moral zaradi napake na klop, pozival celo na fizični obračun, zaradi česar ga v drugem polčasu ni bilo več v moštvu. A je začasni trener Olimpije zadevo očitno razrešil, Rebec pa je bil proti Megi s 17 točkami celo prvi strelec ekipe. Alilović bo več kot očitno na klopi zmajev ostal do konca sezone, vse bolj vztrajne pa so govorice, da bo na klop ljubljanskega kluba v prihodnji sezoni sedel Italijan Simone Pianigiani, ki je v karieri vodil Sieno, Fenerbahče, Hapoel Jeruzalem, pri Milanu sodeloval z Zoranom Dragićem, nazadnje pa deloval na Kitajskem. Med letoma 2009 in 2015 je bil tudi italijanski selektor.

Olimpija je sicer drugo tekmo zapored igrala brez Yogija Ferrella, ki si je proti Studentskem centru poškodoval stegensko mišico, a je Alilović optimističen, da bo Američan nared za končnico lige ABA. »Ko vidiš poškodovanega igralca, da se mu na treningu kar svetijo oči, ko stopi na parket, potem veš, da bo naredil vse za čim hitrejše okrevanje. Ob tej priložnosti pozivam tudi navijače, da nas podprejo. Vem, da si z marsikatero predstavo v letošnji sezoni tega nismo zaslužili, a jim obljubljam, da se bomo borili po najboljših močeh,« dodaja Alilović, ki ga z moštvom v rednem delu lige ABA čaka čez teden dni proti Crveni zvezdi v Stožicah še prestavljena tekma 3. kroga.

Liga ABA, zadnji, 26. krog: Olimpija – Mega 85:70 (26:11, 43:34, 62:52, Rebec 17, Matković 15, Murić 13, Jeremić 12, Adams in Omić po 8, Alibegović 7, Dragić 5; Đurišić in Rorie po 15), MZT – Cibona 87:74 (Caffey 19; Ljubičić in Aranitović po 13), Budućnost – Borac 85:87 (Bell-Haynes 18; Hale 25), FMP – Mornar 101:76 (Manning 27; Vranješ 13, Vujačić 9, Glas 0), danes ob 18. uri: Zadar – Partizan, ob 20. uri: C. zvezda – Split, torek ob 18. uri: Igokea – S. centar, vrstni red: Partizan 22-2, C. zvezda 20-3, Budućnost 18-7, Olimpija 17-8, FMP 14-12, Mega 12-14, Zadar in S. centar 11-14, Split 10-15, Cibona 9-17, Igokea 9-15, Mornar 8-16, Borac in MZT po 7-19.