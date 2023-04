Do zadnjega izdihljaja

Ženska teniška reprezentanca je poskrbela, da bo 16. april 2023 ovekovečen v slovenski športni zgodovini. Uvrstitev med najboljših dvanajst reprezentanc na svetu je bil cilj, ki si ga je selektor Andrej Kraševec zastavil pred sedmimi leti. Slovenski kapetan je svoj posel začel opravljati v 2. evro-afriški skupini, po domače četrti ligi. Sestavil je reprezentanco, v kateri sta imeli glavno besedo Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, ki sta se vse bolj uveljavljali v teniškem svetu. Napredovanje v 1. evro-afriško skupino je bilo hitro, pot iz nje pa je trajala več let. Vse do lanskega aprila v Beleku, ko je bila reprezentanca vse bolj okrepljena, na klopi pa se je Kraševcu in Danielu Šantlu pridružil še izvrstni motivator in vadbeni partner Blaž Kavčič. Odtlej se vse odvija s svetlobno hitrostjo. Pot je polna čustev, preobratov, prekinitev, negotovosti... Toda upanje ni umrlo nikoli, za kar ima največ zaslug Andrej Kraševec. V najtežjih trenutkih skače, če je treba tudi po igrišču, se prepira s sodniki, spodbuja publiko, bodri igralke in jim vliva voljo po zmagah in preobratih tudi takrat, ko celo same dvomijo v uspeh.