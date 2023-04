Ljudstvo – zadnja ovira

V soboto ob 3.28 je Emmanuel Macron podpisal zakon o pokojninski reformi, ki naj bi se začela postopno uresničevati s 1. septembrom. Francoski predsednik je to storil, potem ko je v petek zvečer ustavni svet odobril to zvišanje starosti upokojevanja z 62 na 64 let in zavrnil referendum, ki ga je o reformi zahtevala leva opozicija. Ustavnopravno je bilo torej ustrezno, da je Macronova vlada sprejela reformo brez glasovanja v skupščini. Vendar takšno opiranje na ustavni člen 49.3 Francoze še naprej jezi in po končanju z ustavo predpisanega postopka o sprejetju zakona politične in socialne krize še zdaleč ni konec. Sindikati, ki jih podpirajo levica in dve tretjini Francozov, napovedujejo za 1. maj zgodovinske proteste proti reformi.