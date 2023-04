Nogometaši Olimpije so dobili še zadnji letošnji prvenstveni derbi. To sezono so slavili na treh, Mariborčani na enem.

Strelca za današnjo zmago Olimpije sta bila David Sualehe v 44. minuti in Admir Bristrić v 76. minuti.

Olimpija ima zdaj 15 točk naskoka pred vijoličastimi, ki jih tako zaradi slabšega medsebojnega izkupička ne morejo več ujeti. Za zeleno-bele je to tretji ligaški naslov po vrnitvi v prvo ligo, skupno sedmi. Nazadnje so bili najboljši v sezoni 2017/18.