Zastonjkarstvo

V Ljubljani ni mogoče postaviti niti pasje ute, ne da bi mestna občina pod šefovanjem Zorana Jankovića zaračunala uporabnino, najemnino ali pač kakšen drug davek, povezan z uporabo javnega prostora. In prav je tako! Nič v tem mestu ne sme biti zastonj, razen tistega, kar Zoki dovoli, da je zastonj. Zato toliko bolj čudi nepremičen relikt nekih minulih časov, za katerega lastniku ni treba plačevati za uporabo javnega zemljišča. Ne, ne govorimo o spomenikih, pač pa o zabojnikih, v katerih je Marko Bitenc prek svojega Zdravstvenega zavoda Zdravje krepil finančni položaj s testiranjem na koronavirus. Kakšno leto je že, kar je država razglasila konec epidemije, in dobrega pol leta, odkar nikogar več ne zanima ne virus ne testiranje. Zabojnika pri Tivoliju in na Kongresnem trgu pa še kar stojita. Brezplačno. Kot spomenika nekih drugih časov.