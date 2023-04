Se še spomnite, kdaj ste izgubili nedolžnost? Ne glede na to, ali je bil prvi seks čista polomija, ali pa poln naslade, gre za dogodek, ki ostane v spominu do konca življenja. Tudi sami se ga spomnimo, kot da bi se zgodil včeraj, pa čeprav mineva že 34 let in o dekletu več kot to, da je bila Natali iz Zagreba, danes ne vemo. Toda vsake toliko nanjo vendarle pomislimo, čeprav iz sila različnih razlogov. In tokratni je bil precej nenavaden.

Bili smo namreč v družbi štirikolesnika barve, ki v družbi simbolizira veliko – bele. Ob beli pogosto pomislimo prav na nedolžnost, čeprav smo vedeli, da ravno nedolžen naš tokratni testni kandidati ne more biti. Tudi zato, ker nismo bili prvi, ki so sedli za njegov volanski obroč. Bližja mu je povezava bele barve s popolnostjo, zaščito, učinkovitostjo in upanjem. Vse to je namreč v avtomobilskih krogih močno povezano z dobro prodajo in če kaj, si proizvajalci želijo prav tega, da bi se njihovi štirikolesniki odlično prodajali. A pot do uspeha seveda ni enostavna. Njegovo sporočilo je približno takšno: nagovarja stranke, ki potrebujejo dokaj udobno, hitro in prostorno vozilo, ki lahko zadovolji več želja svojih uporabnikov hkrati. Je pa res, da sodi v razred, ki v Evropi počasi, a zanesljivo izginja s cest, saj limuzine iz meseca v mesec izgubljajo na priljubljenosti. Razlog? Skušali bomo najti odgovore.

Na dolžinski centimeter ponuja veliko, saj jih je skupno 466. Besede utesnjenost tokrat ne bodo spregovorili niti potniki na zadnji klopi, saj je prostora za glavo in kolena res veliko, pa tudi 450-litrski prtljažnik se na prvo žogo zdi, da je vreden svojega imena. A se pri natovarjanju zatakne, ko beseda nanese na predmete zajetnejših dimenzij. Prtljažna luknja je namreč ozka. Pri različnih kovčkih in potovalkah seveda ni težav, če pa želite na primer iz trgovine domov prepeljati nov televizor, se lahko hitro znajdete pred previsoko oviro. Še kako dobro namreč poznamo občutek, ko se začnejo kupci limuzine spraševati, zakaj niso raje kupili karavana.

Če želimo, da je izkušnja vožnje avtomobila pozitivna, je izbira ustreznega motorja pomembna. Da lahko, če se izrazimo kot ljubitelji pikada, zanj zapišemo, da je kot zadetek v črno. Pri testni mazdi3 tega žal ne moremo. Čeprav se hvali s pljučmi s prostornino dva litra, pa bencinskemu motorju kronično primanjkuje konjičkov. Sicer imajo željo, da jih poženemo v dir, a kaj, ko jih je premalo, da bi navdušili. 122 jih je na voljo in nekoliko zahtevnejši voznik bo že pri manevru prehitevanja opazil, da bi bilo veliko bolje, če bi jih bilo 150, kolikor jih ponuja naslednji motor po moči in to za doplačilo pičlega evrskega tisočaka. Ta motor smo že vozili in izkušnja vožnje je boljša. In tudi nekoliko nižje porabe goriva od povprečja 6,7 litrov bi si želeli, je pa zato doseg z enim polnjenjem ugodnih 760 kilometrov.

Lepotica je, kar ji moramo priznati ne glede na kot gledanja. Pohvale vreden pa je tudi občutek za volanskim obročem. Uporabljeni materiali so kakovostni, do vseh menijev dostopamo enostavno prek vrtljivega gumba, saj barvni zaslon ni na dotik. Žal aktivni tempomat deluje zgolj nad hitrostjo 30 kilometrov na uro, kar pogojuje 6-stopenjski ročni menjalnik (doplačilo za samodejnega je 2500 evrov). Cena 27.290 evrov je dokaj korektno odmerjena, toliko bolj, ker mazde nikoli niso bile poceni.