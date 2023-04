S trakom booby tape lahko ženske samozavestno nosijo svoja najljubša oblačila, ne da bi jih pri tem skrbelo, kako skriti naramnice spodnjega perila, neprimernega za take priložnosti. Trak booby tape je izdelan iz visokokakovostnega medicinskega lepila, ki je nežno do kože in zagotavlja zanesljivo oporo za vse velikosti košaric.

Do zdaj izdelek naročale v tujini

Modne navdušenke, kot so Tjaša Kokalj Jerala, Lorella Flego, Pika Zrim in še bi lahko naštevali, prisegajo na booby tape. »Booby tape poznam že kar nekaj časa, največkrat ga uporabim za posebne priložnosti, ko sem na odru in imam oblečene toalete z odprtim hrbtom ali V-izrezom. Do zdaj sem izdelke naročala v tujini in sem presrečna ob novici, da so zdaj na voljo tudi v Sloveniji, v prodajalnah DM in na njihovi spletni strani,« je povedala vsestranska uspešna vplivnica Lorella Flego. V podjetju DM Drogerie Markt, kjer je revolucionarni modni pripomoček mogoče tudi kupiti, se pohvalijo, da so pripeljali delček Hollywooda v Slovenijo. »Že od samega začetka, lahko bi rekli od prvega sestanka, smo bili navdušeni nad ​ booby tapom. Takoj smo videli jasen cilj: novo zgodbo in produkte, ki bodo očarali ženske v Sloveniji. Tako kot so jih že drugod po svetu,« je ob predstavitvi globalne modne znamke povedala Teja Kampuš iz DM Slovenija marketing.

Zgodba o sestrah Roccisano

Ko sta sestri Bianca in Bridgett Roccisano leta 2018 ustanovili podjetje za nego dojk, ki ponuja trakove za dvig prsi, silikonske vložke in obliže za bradavice, sta prišli na idejo o traku, ki bi ga lahko uporabili za ustvarjanje učinka dviga prsi brez dejanske plastične operacije. Na trgu namreč ni bilo nobenega izdelka, ki bi rešil to težavo. Pravzaprav bi lahko tudi rekli, da je preboj prišel z naravnim dvigom prsi – enostavna in cenovno dostopna rešitev za dve sestri, ki se tudi sami lahko pohvalita z bujnim oprsjem.

Danes je booby tape, ki velja za izvirni izdelek za potrebe dojk, več kot izdelek: blagovna znamka predstavlja celostno ponudbo za nego dojk in prsi. Vso ponudbo je zdaj mogoče najti v več kot 40 državah po vsem svetu, od konca marca tudi v Sloveniji. Njihov cilj? Lepota uspeha sester Roccisano je v tem, da izdelki booby tape delajo čudeže, to ni samo navdušenje. Booby tape se ponaša s fuzijo funkcije in mode, z odlično blagovno znamko in predrznim naslovom za povrh. »Pri booby tape je lepo to, da se je začelo z dejanskim bojem,« je za revijo Forbes pred časom pojasnila Bridgett. »Kadar koli sem se morala udeležiti kakšnega dogodka, sem šla v trgovino s tehnično opremo in kupila lepilni trak ter različne elastične trakove in si pri tem lepila prsi ter trgala kožo. Mislila sem si, to je smešno, kupila bom lepilni trak. Preiskala sem ves svetovni splet in nikjer nisem našla nič primernega. Takrat sem si rekla, da moram nekaj narediti.« Sestri sta se poglobili v razvoj izdelkov, drugo je zgodovina. »Ugotovili smo, da imajo tudi druge ženske enake težave. Vsakdo si ne more privoščiti umetnih prsi, ki bi same od sebe stale pokonci. Zato je bil eden od naših sloganov tudi: Poslovite se od 15.000 dolarjev vrednih prsi. Ni vam treba spremeniti svojega telesa z operacijo. Tukaj smo, da pomagamo za 21,95 dolarja,« je doda Bianca.

Prejemnici nagrade mladi podjetnik

Z nagradami, kot je avstralski mladi podjetnik leta 2020 (nagrado podeljujejo v Melbournu), je znamka Booby Tape pridobila veljavnost. S prisotnostjo znamke v trgovinah, kot so Pretty Little Thing, Revolve, Selfridges, Aritzia ter v večjih verigah lekarn in supermarketov v Veliki Britaniji in Avstraliji, sta se sestri Roccisano več kot izkazali kot inovatorki in podjetnici. Sestri Roccisano, ki sta zgodbo gradili na skromnih začetkih, sta pred Booby Tapom ustanovili že dve podjetji. Njuna podjetniška pot se je začela z ustanovitvijo Melbourne Stylists leta 2011. Takrat je bila Bianca stara 25 let, Bridgett štiri leta manj. Starši so ju naučili sanjati in razmišljati na veliko, saj so jima pokazali, kako pomembno je trdo delati za svoj denar in ceniti vrednost vsakega dolarja. Z naložbo 200 dolarjev v ustanovitev Melbourne Stylists sta Bianca in Bridgett denar porabili za izdelavo spletne strani, saj je šlo za storitveno podjetje. Po sedmih letih v Melbourne Stylists sta spoznali, da obstaja povpraševanje po modnih videzih, ki sta jih ustvarjali za rdečo preprogo. To je vodilo do ženske modne znamke Bianca and Bridgett. Po sedmih letih izkušenj z Melbourne Stylists sta podjetniški sestri svoj podvig v slabem mesecu dni spremenili v večmilijonski posel. Začeli sta z naložbo 100.000 dolarjev in bančno posojilo odplačali v treh tednih. Naslednji je bil Booby Tape, ki je bil predstavljen kmalu za Bianco and Bridgett. Sestri sta uporabili enak pristop pri Booby Tape. »Posel smo začeli s 15.000 dolarji, od tega smo 1000 dolarjev porabili za fotografiranje. Čeprav smo takrat imeli le malo izdelkov, je bila naša filozofija, da če želimo biti globalna večmilijonska blagovna znamka, moramo biti tako tudi videti.« Pri poslu jima je pomagala njuna izobrazba: Bridgett je študirala grafično oblikovanje (ustvarila je logotip Booby Tapa), Bianca pa je diplomirala iz prava. Booby Tape je bil v prvem letu večmilijonski posel. »Ljudje nas sprašujejo, katere elemente potrebujete za uspešno naložbo? Vedno odgovorim, da potrebujete blagovno znamko in marketing. Najpomembneje pa je, da imate izdelek, ki dejansko deluje. In danes potrebujete tudi dokaz – ne morete lagati.«

Sestri Roccisano sta neomajni tudi pri prikazovanju rezultatov na družbenem omrežju instagram. Fotografije, objavljene na profilu Booby Tape, so objavljene brez filtrov ali retuširanja. Videti pomeni resnično verjeti. »Na našem instagramu lahko vidite, da imamo ženske vseh velikosti brez urejanja – prikazujemo strije in vse. Sprejemamo žensko telo in resnično postajamo blagovna znamka za opolnomočenje žensk.«