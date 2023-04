Droga za posilstvo: “Bile smo nenavadno pijane”

Zgodilo se je na koncertu, ki ga je gostilo znano ljubljansko prizorišče. Tri prijateljice, stare od 40 do 50 let, so se družile v prijetnem vzdušju, dokler niso začutile sumljive pijanosti. Kako razširjena je droga GHB?