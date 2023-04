V svetu je vse več luksuznih blagovnih znamk, ki so namenjene zgolj (premožnim) izbrancem. In čeprav se navadnim smrtnikom zdijo nekatere cene izdelkov milo rečeno pretirane, pa se odlično prodajajo. Na svetu živi namreč kar 2640 dolarskih milijarderjev in 56 milijonov milijonarjev, zato ne čudi, da se vse, kar je drago, prodaja kot vroče žemljice. Seveda tudi avtomobili. Pozabite za trenutek na prestižne serijske audije, BMW-je ali mercedese. Najbogatejši se zanje ne zanimajo, saj jim je pomembno, da za avto odštejejo več milijonov, pri čemer za znamko številka ena velja Bugatti. Med 20 najdražjimi je namreč kar osem njihovih avtomobilov, za najcenejšega chirona pur sport, ki je prodajno pot začel konec leta 2020, pa je potrebno odšteti 3,6 milijona dolarjev.

Pri francoski znamki, ustanovljeni leta 1909, so novodobno zgodbo o uspehu začeli pisati leta 2005 z veyronom. Ta je bil nekaj posebnega zavoljo 1001-konjskega motorja, ki je avto pognal prek hitrostne meje 400 km/h. Izdelali so jih 450 in prodali za najmanj 1,5 milijona evrov. Med ponosnimi lastniki so tudi nekdanji boksar Floyd Mayweather, nogometaš Cristiano Ronaldo, glasbeni mogul Simon Cowell, filmski igralec Tom Cruise in modni oblikovalec Ralph Lauren. In kaj jim je skupnega? Pri Bugattiju so naredili raziskavo in ugotovili, da ima njihova stranka v povprečju v lasti kar 42 vozil, ob tem pa še pet nepremičnin, tri zasebna letala, tri helikopterje in jahto.

Ko si bogat, ti je ob bogastvu najpomembnejše, da se počutiš posebnega in unikatnega. Nekdo, ki za nakup novega avta odšteje več milijonov dolarjev (avtov s ceno nad milijonom je sicer 50), se lahko pohvali: 'Kupil sem enega najdražjih avtov na svetu, poglejte, kako zelo poseben sem'. In takšna, ki lahko to ponosno oznanita, sta tudi Beyoncé in Jay-Z. Sta namreč lastnika rolls-roycea boat tail, ki s ceno 28 milijonov dolarjev velja za najdražji novi (malo)serijski avto, ki ga je moč kupiti, njegovo ekskluzivnost pa zagotavlja tudi dejstvo, da bodo izdelali zgolj tri.

Da najbogatejši za avto odštejejo občutno več, kot v povprečju posameznik zasluži v 40 letih delovne dobe, je milo rečeno perverzno, kot je tudi, da se lastniki dražjih avtomobilov na cesti počutijo superiorne glede na ostale prometne udeležence. Je prav ta superiornost vodila neznanega zemljana k nakupu mercedesa 300 SLR uhlenhaut coupe letnik 1955? Zanj je segel tako globoko v žep kot nihče pred njim in odštel neverjetnih 142 milijonov dolarjev. Komentar ni potreben. Kot tudi ne, kako se ob tem počutimo navadni smrtniki...