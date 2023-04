Do streljanja je prišlo v soboto zvečer po lokalnem času v stavbi v središču mesta, kjer je najstnik, katerega spol oblasti niso razkrile, praznoval 16. rojstni dan, poročanje lokalne televizije WRBL povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalni mediji in priče so poročali, da so več ranjenih, večinoma najstnikov, prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč.

Policija še ni objavila nobenih informacij o številu žrtev in o osumljencu. Britanski BBC poroča, da so v streljanju umrli najmanj štirje ljudje.

Prav tako še ni znan motiv napada, vendar preiskovalci menijo, da je do streljanja prišlo zaradi prepira, poroča AFP.

ZDA plačujejo visoko ceno za razširjenost strelnega orožja v državi in za to, da imajo Američani lahek dostop do njega, poroča AFP. V ZDA je več kosov orožja kot prebivalcev: vsak tretji odrasli ima v lasti vsaj en kos orožja, skoraj vsak drugi odrasli pa živi v hiši z orožjem. Posledica tega je zelo visoka stopnja smrtnih primerov zaradi strelnega orožja.