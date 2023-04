Nepreslišano: Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije

V tem trenutku se pripravlja recenzija Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Ta je za gospodarstvo morda še bolj pomembna kot reforme. Govorimo o energetski samozadostnosti. Če v tej energetski krizi ne bi bili tako odvisni od uvoza energentov, bi nas ta kriza manj prizadela. Na GZS smo pripravili konkreten načrt, kako postati energetsko samozadostni do leta 2035, z upoštevanjem vseh brezogljičnih virov, in to je za gospodarstvo v tem trenutku absolutno ključno. Naredili smo tudi finančni načrt, kako to infrastrukturo financirati, da ne bi obremenjevali državne blagajne. Menim tudi, da bi morala odločitev o drugem bloku krške nuklearke sprejeti vlada, ne pa, da gre s tem vprašanjem na referendum. Zavedati se je namreč treba, da solarna energija ni dovolj močna za industrijo.