V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bo povečini suho, drugod bodo predvsem sredi dneva in popoldne možne manjše krajevne padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo še možne krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja

Vremenska slika: Od Skandinavije do Iberskega polotoka se razteza območje visokega zračnega tlaka. Nad južno Italijo je ciklonsko območje, ki sega tudi nad Balkan in naše kraje. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih zahodno od nas deloma sončno in povečini suho. Drugod bo pretežno oblačno, možen bo občasen dež. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, drugod severovzhodnik. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne krajevne padavine, ki bodo bolj verjetne v krajih južno od nas. Pihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju burja.