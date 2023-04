Prepoved uvoza velja za žito, oljnice in druge kmetijske proizvode, v veljavi pa bo do 30. junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah madžarskega ministrstva so ukrajinski izdelki zaradi proizvodnih postopkov, ki v EU niso več dovoljeni, in tudi zaradi njihovega brezcarinskega statusa v EU na voljo po tako nizkih cenah, da izkrivljajo tržne razmere na Madžarskem in v drugih srednjeevropskih državah.

V soboto je Poljska iz podobnih razlogov, ki so sprožili proteste poljskih kmetov in odstop poljskega ministra za kmetijstvo, prepovedala uvoz žita iz Ukrajine. Slovaška pa je že v petek prepovedala prodajo ukrajinske pšenice kot živila in krme za živali, pri čemer se je sklicevala na domnevno vsebnost pesticidov v ukrajinski pšenici, poroča dpa.

Ukrajina od začetka vojne pridelke izvaža po kopnem preko EU, saj so njene pomorske trgovske poti večinoma blokirane. Zaradi logističnih težav prihaja do kopičenja zalog, kar znižuje cene in pritiska na domače pridelovalce, je v soboto ob odločitvi Poljske za prepoved uvoza pojasnil vodja poljske konservativne vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jaroslaw Kaczynski.

Ukrajinsko kmetijsko ministrstvo je v sobotnem odzivu odločitev za prepoved uvoza obžalovalo. »Zavedamo se, da se poljski kmetje soočajo s težkimi razmerami, a razmere za ukrajinske so še precej težje«, so zapisali po navedbah francoske tiskovne agencije AFP. Predlagali so pogovore o novem dvostranskem dogovoru, »ki bi zadovoljil obe strani«.