Incident se je zgodil v mestu Prayagraj v zvezni državi Utar Pradeš. 61-letni Atiq Ahmed, ki je od leta 2019 v zaporu in je bil obsojen zaradi ugrabitve, je v soboto v spremstvu policije pred kamerami odgovarjal na vprašanja novinarjev, ko so ga ustrelili iz neposredne bližine, poroča AFP.

»Po prvih informacijah so se jima približale tri osebe, ki so se izdajale za novinarje, in začele streljati. (...) Napadalce so pridržali in jih zaslišujejo,« je povedal predstavnik policije Prashant Kumar.

Videoposnetek dvojnega umora, ki je postal viralen, prikazuje Ahmeda in njegovega brata Ašrafa, oba vklenjena, ki se pogovarjata z novinarji, nato pa se zaslišijo streli. Na posnetku je videti, kako je oborožen moški čez ramo policista nameril pištolo v glavo nekdanjega poslanca in ustrelil.

Policija je pridržala tri moške, ki so se izdajali za novinarje. Po incidentu so oblasti v strahu pred morebitnim izbruhom nasilja prepovedale večja zborovanja v tej zvezni državi, poroča AFP.