Slovenija bo novembra nastopila na finalnem turnirju svetovnega ekipnega prvenstva oziroma pokala Billie Jean King v družbi Španije, Češke, Francije, Kanade, ZDA, Italije, Nemčije, Kazahstana, Švice, Avstralije in še ene povabljene ekipe.

Odločilna tekma je bila v soboto prekinjena zaradi dežja in teme pri izidu 3:3 v prvem nizu, Zidanšek in Juvan pa sta danes premagali Irino Mario Bari in Monico Niculescu po dveh urah in 44 minutah igre.

Slovenija je bila pred 20 leti že članica svetovne elite oziroma je igrala v četrtfinalu tedanjega pokala Fed, ki je potekal v tekmovalnem formatu brez finalnega turnirja.

Romunija je prvi dan tekmovanja v petek dobila oba dvoboja, Slovenija pa se je v soboto vrnila v igro s težko priborjeno zmago Zidanšek in prepričljivo predstavo Juvan.

* Koper: Slovenija - Romunija 3:2

- petek, 14. april:

Kaja Juvan - Ana Bogdan 6:3, 3:6, 4:6;

Tamara Zidanšek - Jaqueline Adina Cristian 1:6, 6:4, 3:6;

- sobota, 15. april:

Tamara Zidanšek - Ana Bogdan 3:6, 7:6 (4), 7:5;

Kaja Juvan - Jaqueline Adina Cristian 6:2, 6:4;

Tamara Zidanšek/Kaja Juvan - Irina Maria Bara/Monica Niculescu 4:6, 6:2, 6:4.