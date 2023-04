»Danes praznujemo vstajenje Kristusa. Glavni simbol je zmaga - zmaga dobrega, resnice, življenja. Veliko noč praznujemo z neomajno vero v nepovratnost teh zmag,« je dejal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izpostavil je, da so lani ob veliki noči, kmalu po začetku ruske invazije, molili, da bi Ukrajina preživela. Od takrat so Ruse pregnali z območij okoli Kijeva in drugod, čeprav spopadi na vzhodu države ostajajo srditi.

»Danes molimo za zmago Ukrajine. Prišli smo že daleč in skupaj bomo doživeli zoro,« je dodal. Glede območij pod nadzorom ruskih sil pa je izpostavil, da bo »sonce posijalo na jugu in na vzhodu ter na Krimu«. »Rumeno sijoče sonce na mirnem modrem nebu - to bo svetloba pravice,« je poudaril.

V prestolnici Kijev bodo velikonočne slovesnosti potekale ob okrepljenih varnostnih ukrepih, medtem ko je ponoči tako kot običajno policijska veljala do 5. ure.

Ruske sile medtem nadaljujejo napade v Ukrajini. Po podatkih ukrajinskih oblasti sta bila v ruskem raketnem obstreljevanju na jugu države ponoči ubita dva najstnika. V regiji Zaporožje medtem poteka obsežen ruski napad, v katerem je bila poškodovana cerkev, zato so morali bogoslužje odpovedati, je povedal lokalni ukrajinski predstavnik Jurij Malaško. Izpostavil je, da »Rusom ni nič sveto, niti na veliko noč«, poroča dpa.

Najbolj srditi spopadi še vedno potekajo v Bahmutu na vzhodu države. Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva vzhodne Ukrajine Sergej Čerevatij je povedal, da v središču mesta potekajo »krvavi spopadi brez primere« in da so ukrajinski vojaki pri obrambi uspešni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V vzhodnem mestu Slovjansk, kjer je raketa v petek zadela stanovanjsko območje, pa reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo najmanj enajst civilistov, tudi majhen otrok, več kot 20 jih je bilo ranjenih.

Ruski predsednik Vladimir Putin pa je danes v Moskvi ob veliki noči pozdravil »utrjevalno« vlogo ruske pravoslavne cerkve za družbo in mlade, medtem ko je patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril podprl njegovo ofenzivo v Ukrajini.

»Rad bi vam izrazil globoko hvaležnost za vaše neutrudno in nesebično delo pri ohranjanju trajnih zgodovinskih, duhovnih, moralnih in družinskih vrednot ter pri izobraževanju in razsvetljevanju mladih,« je dejal Putin v sporočilu po udeležbi na bogoslužju v znameniti moskovski katedrali Kristusa Odrešenika.

»Vaše modre besede so dolga leta služile utrjevanju družbe. Danes, ko se soočamo z resnimi izzivi, so še posebej pomembne,« je dodal. Patriarh Kiril sicer velja za gorečega podpornika Putinove vojne, saj jo je v pridigah že večkrat zagovarjal, poroča dpa.