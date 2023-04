Anže Kopitar igra 17. sezono v ligi NHL. V rednem delu je bil s 74 točkami še 15. najuspešnejši strelec ekipe, to je v vsej zgodovini lige pred tem uspelo le še Gordieju Howu. Z Los Angeles Kings se je v končnico uvrstil s tretjim mestom v pacifiški skupini, tako kot lani pa se bo v prvem krogu pomeril z Edmontonom. V prejšnji sezoni je bila kanadska ekipa boljša s 4:3 v zmagah.

Kot je v pogovoru za svojo spletno stran po koncu rednega dela sezone dejal Kopitar, je bil prvi del sezone uspešen. "Sezona je bila zelo, da se ne bom preveč pohvalil, kar zelo suverena. Nikoli, v nobenem delu nismo zaostajali za končnico, tega v prejšnjih letih ni bilo. Od samega začetka smo nadgrajevali našo igro in smo bili vseskozi na mestih, ki peljejo v končnico," je dejal Kopitar ter poudaril, da se pravo delo zdaj šele začenja.

Kot pomembno spremembo v primerjavi s prejšnjimi sezonami je ocenil predvsem pomen izkušenj, saj je bila igra po njegovem mnenju podobna, sistem pa se tudi ni spreminjal.

»Ekipa je bila boljša tako na ledu kot na papirju, kar se je tudi pokazalo. Dobili smo veliko potrebnih izkušenj za nekatere mlade igralce. Tudi v lanski končnici. Vedeli smo, da je za nas velik korak spet uvrstiti se v končnico, pot ni bila lahka. Zdaj smo zasluženo tam. Zdaj se začne vse skupaj, tisti pomembni del, najbolj zabavni del.«

Kopitar je ocenil tudi, da se njegova vloga v ekipi ni spremenila, čeprav prihajajo novi in mlajši soigralci. »V to sezono sem šel optimistično. Na začetku morda ni bilo videti najbolje, a potem sem tudi jaz ujel svoj ritem. Počutim se dobro. Sem pri starejših v ekipi, trenutno najstarejši, a leta so samo številka. Še vedno se na ledu počutim zelo dobro. Zelo rad igram in upajmo, da se letos zgodi spet nekaj dobrega v juniju.«

Los Angeles bi lahko morda celo zmagal v svoji skupini, a zaradi izgubljene priložnosti v slačilnici ni bilo slabe volje. "Nekaj tekem smo 'zabluzili', nismo igrali, kot znamo, a to je spet šola za naprej. Mogoče smo malo popustili, malo zadremali, a zdaj na koncu smo igrali tako, kot se mora."

Ker je tekmec v končnici spet Edmonton, bodo imeli v kalifornijski ekipi dodaten motiv. »Igrati bomo morali naš najboljši hokej. Serija bo zagotovo dobra, tako kot lani. Odigrati moramo kot znamo oziroma tako, kot smo že odigrali čez celo letošnjo sezono. Vemo, da nas je ravno Edmonton izločil v končnici, tako da se bomo poskusili maščevati za lani.«

Je pa optimist pred začetkom izločilnih bojev: »Edmonton se je letos okrepil, tako da mislim, da so boljša ekipa kot lani. Vem pa, da smo tudi mi boljša ekipa kot lani. Mislim, da bo dobra serija in če bomo igrali, kot moramo in znamo, zna biti zanimivo. Upamo na naš uspeh.«

V rednem delu sezone je bil premočan Boston, ki je poskrbel za dva mejnika; postal je najuspešnejša ekipa v zgodovini lige NHL tako po številu zmag kot tudi po številu osvojenih točk v eni sezoni (65 in 135). Pred njimi so bili rekorderji Montreal Canadiens iz sezone 1976/77 (132 točk).

»Zelo suverena ekipa. Čez celo sezono so podirali rekorde, na koncu z največ zmagami, točkami, a zdaj se obrne list in začne se pisati nova zgodba. Nikoli ne veš, kaj in kako bo, junija bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo,« pa o primerjavi med rednim delom in končnico pravi Kopitar.

Za kralje se bo končnica začela v noči na torek po slovenskem času s prvo temo v gosteh. Tudi druga bo v noči na četrtek v Kanadi, sledita dve na domačem terenu v Kaliforniji (sobota, 22. april in ponedeljek, 24. april). Če v seriji zmagovalec še ne bo znan, pa bodo tekme še 26. aprila (Edmonton - LA), 30. aprila (LA - Edmonton) in 2. maja (Edmonton - LA).