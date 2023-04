V spopadih v Sudanu ubitih več kot 50 civilistov

V Sudanu je bilo v spopadih med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), ki so izbruhnili v soboto, ubitih najmanj 56 civilistov in več deset pripadnikov varnostnih sil, okoli 600 ljudi pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.