V floto avtobusov kranjskega mestnega potniškega prometa, ki ga kot koncesionar izvaja Arriva, bodo še ta mesec prišli štirje električni avtobusi. Zato bodo v kratkem v bližini Arrive v Kranju namestili štiri hitre polnilnice zanje. Dodatne štiri bodo postavili do jeseni, in sicer pri sotočju ob Savski cesti in na Zarici, kjer bo nameščen tudi hranilnik električne energije z zmogljivostjo 412 kilovatnih ur, ki bo povezan s sončno elektrarno in bo skrbel za nemoteno polnjenje tudi v primeru izpada električnega omrežja.

Kot so sporočili iz Mestne občine Kranj, bodo električne polnilnice omogočale polnjenje avtobusov z močjo do 180 kilovatov. Novi električni avtobusi, ki jih bo dobavilo podjetje MAN, se bodo polnili večinoma preko noči, po potrebi in glede na vozne linije pa se bodo kratkotrajno polnili tudi največ enkrat preko dneva. Tak način upravljanja je najbolj optimalen za ohranjanje življenjske dobe baterij avtobusov.

V podjetju Riko so pojasnili, da bodo skupaj s partnerskim podjetjem Mega M v Kranju postavili hitre ultra polnilnice, ki bodo namenjene hitremu polnjenju električnih mestnih avtobusov, uporabne pa bodo tudi za polnjenje električnih osebnih vozil. Ob tem bodo zgradili še novo elektro infrastrukturo in uredili postajališča avtobusov.

Kranjska občina je osem električnih avtobusov, ki brez DDV stanejo približno štiri milijone evrov, kupila s pomočjo sredstev Eko sklada, od katerega je prejela 2,3 milijona evrov. Investicijo v polnilnice in hranilnik pa bo občina v celoti pokrila s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kot poudarjajo na občini, bodo z uvedbo okoljsko čistih vozil v mestni potniški promet naredili nov pomemben korak na področju e-mobilnosti, ki jo intenzivno razvijajo zadnji dve leti. V okviru projekta e-mobilnost nameravajo v prihodnjih letih zamenjati celoten vozni park javnih zavodov, mestne uprave in javnega podjetja, zgraditi močno mrežo javnih električnih polnilnic, na strehe javnih objektov pa namestiti sončne elektrarne in hranilnike električne energije.

»V kombinaciji z uvajanjem digitalizacije postajamo čedalje bolj zeleno, trajnostno mobilno in pametno mesto, k čemur smo tudi zavezani kot eno od mest, vključenih v projekt Misija EU 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Naslednji korak je oblikovanje celovitega načrta za podnebno nevtralnost na vseh področjih, od energetike, toplotne izolacije stavb in ravnanja z odpadki do prometne preobrazbe, vključno z investicijskimi načrti,« je napovedal kranjski župan Matjaž Rakovec.