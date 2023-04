Starodavna cerkev je bila zgrajena na mestu, kjer je bil po krščanskem izročilu Jezus Kristus križan, pokopan in nato vstal. Vsakoletni obred blagoslovljenega ognja, med katerim duhovniki iz grobnice prinesejo plamen, za katerega verjamejo, da se vsako leto čudežno vname, je eden najpomembnejših dogodkov v pravoslavnem koledarju.

Grški pravoslavni patriarh Teofil III. je prižgal sveče in blagoslovljeni ogenj predal vernikom. Ogenj nato pošljejo v pravoslavne župnije po vsem svetu, tudi v Rusijo in Ukrajino, navaja AFP. Romarji v Jeruzalemu, ki so si ogenj podajali s pomočjo sveč, pa so se gnetli v notranjosti cerkve.

V preteklih letih je cerkev običajno napolnilo približno 10.000 vernikov, še več pa jih je bilo na okoliških ulicah. Toda bazilika Božjega groba se nahaja v vzhodnem Jeruzalemu, ki ga zaseda Izrael, in že drugo leto zapored je policija močno omejila dostop do cerkve.

Izraelska policija je v sredo sporočila, da bo udeležba obreda v baziliki Božjega groba zaradi varnosti omejena na 1800 ljudi, vključno z duhovniki, potem ko je lani prišlo do spopadov med verniki in policijo.

Letošnje verske praznike so sicer zaznamovali nedavni smrtonosni napadi in spopadi v Izraelu, vzhodnem Jeruzalemu in na okupiranem Zahodnem bregu ter čezmejno obstreljevanje med izraelskimi silami in borci na območju Gaze, v Libanonu in Siriji. Velika noč, judovski praznik pasha in muslimanski postni mesec ramadan so letos potekali istočasno.

Ko je bila leta 1948 ustanovljena država Izrael, so kristjani predstavljali več kot 18 odstotkov prebivalstva na njenem ozemlju, zdaj pa jih je manj kot dva odstotka. Večinoma gre za pravoslavne kristjane.